« C'est fou » : 21 habitants de cette ville sont devenus millionnaires le même jour

Ce week-end, une commune belge s’est retrouvée sous le feu des projecteurs. La raison ? 21 de ses 4 500 habitants sont devenus millionnaires après avoir joué à l’EuroMillions ensemble.

Direction la Belgique, où des habitants de la ville de Zingem, en Flandre orientale, commencent le mois de février de la plus belle des façons.

Ce vendredi 30 janvier, un groupe de 21 amis résidant dans cette commune ont remporté le jackpot de 123 millions d’euros à l’EuroMillions. Les heureux gagnants vont se partager la somme de manière équitable.

Crédit Photo : Shutterstock

« C’est fou »

Comme le rapporte la presse locale, les joueurs âgés de 18 à 77 ans ont fait valider leurs grilles dans une boulangerie.

« Fantastique qu’un prix européen aussi important tombe dans ce petit village. Tout le monde en parle, ça fait rêver tout le monde. Ça a été une journée folle », raconte le propriétaire de l’établissement dans les colonnes du quotidien belge Gazet van Antwerpen.

Crédit Photo : VRT News

C’est la combinaison 14, 18, 31, 35 et 46, avec les étoiles 7 et 11 qui a permis aux clients chanceux de devenir très riches. Amateurs de jeux d’argent, ces derniers ont l’habitude de jouer ensemble.

Pour le tirage de vendredi, ils ont décidé de miser cinq euros chacun. Ils se sont ensuite tous réunis dans un café pour célébrer leur incroyable victoire.

« C’est fou qu’ils viennent simplement boire une bière. Ça montre qu’ils ont les pieds sur terre. Enfin, sobres…», confie le gérant du bar.

« J’aurais préféré être en bonne santé »

Chaque joueur va recevoir la somme de 5,8 millions. Ce gain est un véritable choc pour les Belges, qui ne s’attendaient pas à rafler la cagnotte.

« J’aurais préféré être en bonne santé. Je me bats depuis des années et j’aurais préféré être en bonne santé plutôt que cette grosse somme d’argent. Depuis un an et demi, je galère un peu », explique Fernand, l’un des gagnants.

Il compte utiliser son gain pour faire plaisir à ses proches.

« Avec cet argent, nous pourrons au moins rendre nos enfants et petits-enfants heureux ».

Crédit Photo : Shutterstock

De son côté, son ami Éric a demandé à son épouse Kim de vérifier les tickets. Elle a alors vu le mot « Félicitations » sur l’un d’eux.

« Elle a alors regardé les numéros et s’est mise à crier de joie. Elle n’arrivait même plus à prononcer un mot ».

Bart, un autre gagnant, souhaite garder les pieds sur terre.