Il laisse passer une femme dans la file d'attente qui le remercie en lui offrant deux tickets de loterie et devient millionnaire

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Ryan, gagnant à la loterie

Aux Etats-Unis, un homme est devenu millionnaire à la loterie, à la suite d’un concours de circonstances parti d’un simple geste de courtoisie.

Laisser passer quelqu’un dans une file d’attente, rares sont ceux qui ont cette gentillesse. Un geste de courtoisie gratuit supposé rester anodin. Ryan, un Américain, était loin de penser la récompense qu’il l’attendait après avoir eu le réflexe de laisser une femme passer devant lui, dans une file d’attente au supermarché.

Les faits se sont déroulés il y a quelques jours dans le Maryland, aux États-Unis. Ryan, les bras chargés et le chariot de supermarché rempli, patientait tranquillement à la caisse d’un supermarché Walmart, sur la commune de Severn.

Le jeune homme, pas pressé, était venu empocher des gains d’un montant de 500 dollars qu’il venait de gagner grâce à un ticket à gratter. Il propose alors à la cliente qui se trouve derrière lui de passer devant.

Un supermarché WalmartCrédit photo : iStock

Touché par la chance à quelques jours de son mariage

La suite après cette vidéo

Touchée par ce geste, cette dernière offre deux jeux à gratter, d’une valeur de 10 dollars chacun, à Ryan, histoire de le remercier. L’intéressé empoche alors 50 dollars… qu’il va s’empresser de réinvestir pour tenter sa chance à la loterie du Maryland.

Ryan achète deux tickets de loterie "Crosswords" ("Mots Croisés") d’une valeur de 25 dollars chacun. L’investissement s’avère payant ! Comme le racontent le média Patch, il va finalement remporter un million de dollars (soit l’équivalent de 860 000 euros).

Des tickets de loterie américaineCrédit photo : iStock

L’Américain, quasiment millionnaire si on enlève les taxes, s’est empressé de réclamer ses gains le 25 février dernier au siège de la loterie du Maryland à Baltimore. La nouvelle tombait plutôt bien pour le jeune homme puisque ce dernier va se marier d’ici quelques semaines. Le jackpot va donc permettre aux futurs mariés d’amortir le coût de leur mariage. En outre, Ryan prévoit d’acheter une nouvelle voiture à sa fiancée grâce aux gains qu’il a empochés.

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Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur garantissent aux lecteurs une information vérifiée, pertinente et de haute qualité.

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