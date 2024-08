Corée du Nord : ressembler à la fille de Kim Jong-un est désormais... interdit

Lors d’une conférence vidéo adressée à ses citoyens, la Corée du Nord vient d’interdire tout mimétisme du style vestimentaire et de la coiffure de Ju-ae, la fille de Kim Jong-Un, pressentie pour être l’héritière du pouvoir.

En Corée du Nord, la vie des citoyens est régie par une législation très stricte qui peut amener à de très lourdes sanctions. Par exemple, au mois de janvier dernier, deux adolescents nord-coréens, âgés de 16 ans, ont été condamnés à 12 ans de travaux forcés après avoir regardé pendant trois mois des films, des séries et des clips de musique venant de Corée du Sud.

Il y a beaucoup d’interdictions et certaines concernent même la façon de s’habiller et de se coiffer. Kim Jong-un déteste par exemple que les citoyens copient son style et a notamment interdit le manteau en cuir.

En 2014, trois ans après l'arrivée du dictateur à la tête du pays, des sources avaient déclaré à Radio Free Asia que des étudiants masculins avaient reçu l'ordre de se faire couper les cheveux pour s'adapter au style du leader suprême, qui, à l'époque, était court à l'arrière et sur les côtés avec une raie sur le dessus.

Crédit photo : Sky News

Puis, en 2017, il a été rapporté par de nombreux médias que les citoyens avaient interdiction de se faire couper les cheveux pour ressembler à Kim Jong-un et qu'ils ne pouvaient choisir que parmi 15 coiffures approuvées par le régime.

Pas touche à la fille du dictateur !

Les femmes ne sont pas en reste puisqu’elles auraient le choix entre 18 coupes de cheveux différentes. Seulement voilà, cette réglementation vient d’évoluer puisque Kim Jong-Un veut interdire tout mimétisme avec le style vestimentaire et la coiffure de sa fille, Ju-ae.

Selon Radio Free Asia, les femmes n’ont plus le droit de ressembler à la fille du dictateur, considérée aujourd’hui comme l’héritière du pouvoir au pays. Elles sont donc interdites de porter la “coiffure du coq”, une coiffure qui consiste à s’attacher une partie des cheveux sur le dessus de la tête, tout en laissant une partie retomber, telle une frange couvrant le front.

Crédit photo : STR / KCNA via KNS

Il est également devenu interdit de porter des vêtements qui révèlent la peau. Ainsi, sa fille âgée de 11 ans aura le droit à son unicité vestimentaire. Dans sa vidéo, le dictateur a justifié cette décision en qualifiant ce style de “phénomène anti-socialiste ayant un impact négatif sur la société".

Les Nord-Coréennes qui s’amusent à ressembler à Ju-ae s'exposent à une peine de six mois de travaux forcés ou à une rééducation en prison.

Ce n’est pas la première fois que le dictateur s’efforce de protéger l’unicité de sa fille. En effet, en février 2023, des parents avaient donné le même prénom que la fille de Kim Jong-Un à leur enfant. Ils avaient été convoqués afin d'en choisir un autre.