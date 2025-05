Festival de Cannes : en nuisette, Andie MacDowell illumine le tapis rouge avec ses cheveux gris assumés

Âgée de 67 ans, l’actrice Andie MacDowell a encore scintillé de mille feux lors de sa montée des marches au festival de Cannes 2025. Deux soirées où elle est apparue rayonnante, dans deux looks bien différents mais une seule constante : sa beauté naturelle sublimée par ses cheveux gris assumés.

Il y a deux ans, Andie MacDowell était apparue rayonnante au festival de Cannes en assumant ses cheveux gris avec splendeur. Cette année, l’égérie de L’Oréal a encore marqué les esprits sur le tapis rouge. Entre éclats de rires, sourires lumineux et jeux de poses endiablées avec les photographes, l’actrice âgée de 67 ans n’a laissé personne indifférent avec son élégance et sa beauté naturelles. Habituée de la Croisette, Andie MacDowell a fait sensation deux soirées consécutives dans des looks totalement différents.

Ce mercredi 14 mai, pour l’avant-première du dernier opus de “Mission Impossible”, elle est apparue dans un smoking noir à col satiné et noeud papillon. Un look gentleman accompagné d’une coiffure sophistiquée : le chignon banane. L’actrice a retravaillé sa longue chevelure bouclée avec cette coupe rétro, tirée en arrière, avec une longue mèche sur le côté.

Crédit photo : Marie-Claire

Andie MacDowell, beauté argentée sur le tapis rouge

Le lendemain, elle était de retour sur le tapis rouge pour la montée des marches de l’équipe du film “Dossier 137”. Et là, changement total de look ! Elle a décidé de relâcher complètement ses cheveux gris afin de sublimer sa tenue qui était une robe nuisette à la couleur argentée, se mariant parfaitement avec sa coiffure.

Crédit photo : Monica Schipper / Getty Images

Renonçant à toute teinture depuis quelques années, et ce contre l’avis de son agent, Andie MacDowell a toujours revendiqué sa couleur capillaire comme un message d’émancipation face aux injonctions aux stéréotypes de beauté. Chacun de ses apparitions prouvent que rien n’égale une beauté naturelle.