En plein travaux, il casse un mur de sa maison et découvre des centaines de bouteilles de rhum

Un couple a récemment emménagé dans une nouvelle maison dans le New Jersey. Alors qu’ils démolissaient un mur, les propriétaires ont trouvé des centaines de bouteilles de rhum cachées dans les fondations de la maison.

Quand on fait des travaux dans une nouvelle maison, il arrive que l’on trouve des surprises cachées par les anciens propriétaires. C’est la découverte qu’ont fait récemment Cathy et Roy Aukamp, âgés de 51 et 52 ans.

Le couple a emménagé dans une nouvelle maison du New Jersey, aux États-Unis. Deux jours seulement après leur arrivée, une forte tempête s’est abattue sur leur maison et pour cette raison, ils ont été obligés de faire des travaux et de démolir des plaques de plâtre mouillées. En démolissant un mur, Roy a fait une découverte ahurissante.

Des bouteilles de rhum derrière un mur

Malheureusement pour le couple, ce qui se trouvait derrière le mur était loin d’être un trésor ou un objet de grande valeur. En plein travaux, Roy a découvert des centaines de bouteilles de rhum qui étaient cachées derrière le mur.

Ahuri, le couple a pris une vidéo de cette découverte et l’a partagée sur les réseaux sociaux, provoquant la surprise des internautes. Certains d’entre eux se sont amusés de la situation : “Vous avez acheté une maison au capitaine Morgan lui-même !” D’autres ont été attristés par la situation, sous-entendant que la maison appartenait à un alcoolique : “Il n’y a rien de drôle à cela, cette pauvre personne avait une mauvaise dépendance. Je suis désolé que le nouveau chapitre de votre vie ait dû commencer de cette façon avec votre nouvelle maison.”

Le couple s’est finalement amusé de la situation. En voyant toutes ces bouteilles, Katy a demandé à son compagnon s’il avait soif. Incrédule, ce dernier a secoué la tête, encore sous le choc. Puis, Katy et Roy ont fini par tout jeter avant de continuer leurs travaux, en espérant ne pas avoir une nouvelle surprise plus tard.