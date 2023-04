En rénovant sa cuisine, un couple trouve un objet incroyable caché dans le plafond

En Floride, Bobby et Megan ont emménagé dans une maison et en faisant des travaux dans leur cuisine, ils ont trouvé un album de mariage vieux de plus de 50 ans, caché dans le plafond.

On a parfois des surprises en faisant des travaux dans une vieille maison qui est restée inhabitée pendant longtemps. C'est le cas de Bobby Kapsidis et sa femme Megan, qui ont emménagé dans une maison en Floride.

Pour redonner un coup de jeune à la vieille bâtisse aux murs usés, le couple a décidé de faire des travaux en commençant par repeindre tous les murs. Puis, Bobby et Megan se sont attaqués au faux plafond de la cuisine afin de changer le revêtement, qui servait à cacher l'isolation de la maison.

Tandis que Bobby cassait le plafond, il a senti un courant d’air frais au-dessus de sa tête. Surpris, il a compris qu’une ouverture se trouvait dans le plafond de la cuisine. En cassant un peu plus, une avalanche de débris et de poussière est tombée sur Bobby, ainsi qu’un objet ancien et violet.

Un album de mariage de plus de 50 ans

Quand Bobby a repris ses esprits, il a remarqué que l’objet qui lui était tombé dessus était un album de mariage vieux de plus de 50 ans.

“Je ne m’attendais pas du tout à trouver un album de mariage dans le mur camouflant l’isolation. C’est un vieil album recouvert de poussière, c’est vraiment incroyable”, a déclaré Bobby.

En voyant les photos prises dans les années 1960, Bobby et Megan se sont demandés pourquoi les propriétaires de l’album l'ont laissé caché dans le plafond de leur cuisine. Pour lever le voile sur ce mystère, Megan a décidé de retrouver les mariés figurant sur les photos.

“Cela me tenait vraiment à cœur de retrouver cette famille et de leur rendre leur album. Il leur appartient, c’est leur cérémonie de mariage avec tous leurs souvenirs. Bobby et moi nous sommes mariés il y a cinq ans et toutes nos photos sont numériques. En 1963, la photo numérique n’existait pas encore et cet album au charme désuet est tout ce qu’ils ont comme trace, alors il fallait absolument que je le leur rende”, a déclaré Megan.

Elle retrouve la propriétaire de l'album

En cherchant des indices pour trouver l’identité des propriétaires du livre, Megan a découvert un faire-part qui indiquait les noms des mariés ainsi que la date et le lieu de la cérémonie. Elle a alors publié un post sur les réseaux sociaux pour tenter de retrouver les mariés et son histoire a été diffusée par la presse. Finalement, Megan a pu rencontrer Marguerite, la mariée de l'album. En revoyant tous ces souvenirs, cette dernière a été très émue.

En discutant avec Marguerite, Megan a su pourquoi l’album était resté caché dans le plafond de la cuisine. Si la vieille femme s’est bel et bien mariée dans les années 1960, son époux est décédé neuf ans plus tard. Par la suite, Marguerite s’est remariée et ne savait pas quoi faire de son album, qu’elle a décidé de cacher. Cette histoire émouvante a lié Megan et Marguerite, qui se sont beaucoup rapprochées depuis cette découverte.