En plein travaux, il découvre une poterie remplie de 300 pièces d'argent d'une valeur de 200 000 euros

En Bretagne, un homme qui faisait des travaux sur son terrain a découvert un véritable trésor : une poterie contenant 300 pièces d’argent, d’une valeur de 200 000 euros.

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Des pièces d'argent

Quand on fait des travaux dans une maison, on peut avoir de belles surprises et trouver de véritables trésors. C’est par exemple le cas de cet homme qui a fait creuser une piscine dans le jardin de sa nouvelle maison et qui a trouvé 700 000 euros d’or.

C’est également ce qui est arrivé à un homme en Bretagne, en 2013. Alors qu’il faisait des travaux sur son terrain, il a découvert une poterie remplie de pièces d’argent.

300 pièces d’argent

Au total, 300 pièces d’argent étaient cachées de cette poterie. Treize ans après cette découverte, le Breton a finalement décidé de vendre son butin. Les pièces ont été estimées par Bretagne Enchères et leur valeur totale s’élèverait à 20 000 euros.

“La quantité est exceptionnelle, c’est d’ailleurs pour ça qu’on qualifie de trésor. C’est très rare d’en trouver. Il y a une très grande variété de monnaie. Elles datent de 1552 jusqu’à 1610. Ce sont des monnaies importantes entre 9 et 10 grammes d’argent, pas de petites monnaies en cuivre ou en billon. Elles sont en bon état et ont été très bien conservées”, a indiqué Jacques Delauney, expert en numismatique, à Ouest-France.

Un butin de plus de 20 000 euros

Ce n’est pas la première fois qu’un tel trésor est découvert en Bretagne. Quelques semaines plus tôt, dans le Finistère, un trésor estimé à plus de 300 000 euros a été découvert dans le mur d’un manoir.

Les pièces d’argent seront vendues aux enchères ce lundi 19 octobre à Rennes et pourraient partir à bien plus de 20 000 euros.

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À qui revient l'argent ?

Dans ce genre de situation, une question se pose : à qui revient l'argent de la vente ? En France, la loi prévoit que le propriétaire de l’argent et la personne qui le découvre se partagent le montant de la vente. Ici, il s’agit de la même personne.

Treize ans après sa découverte, le Breton risque donc de repartir avec une très belle somme.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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