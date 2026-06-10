En vacances à Rome, elle est choquée de payer 44 € pour... deux glaces

Vendredi 5 juin, une Américaine en voyage à Rome a rapidement déchanté après avoir payé 44 euros pour deux glaces. Une arnaque qui n’est pas rare dans les villes touristiques.

Rome est une ville qui attire de nombreux touristes chaque année, et pour cause : cette ville italienne séduit les visiteurs par son charme et son musée à ciel ouvert. Chargée d’histoire, cette ville abrite de nombreux monuments qui attirent les amateurs d’histoire.

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Mais si vous allez à Rome, attention aux arnaques ! Comme il s’agit d’une ville très touristique, les escroqueries ne sont pas rares. C’est aussi le cas à Paris, où un touriste a récemment été victime d’une arnaque et s’est fait agresser après s’être plaint.

44 euros pour deux glaces

Ce vendredi 5 juin, Nicole Ann a été piégée à Rome. Cette Américaine en voyage dans la ville italienne se promenait dans une rue près de la Piazza Navonna, la plus grande place touristique de la ville, quand elle a voulu prendre une glace. Pour cela, elle s’est rendue au glacier Don Nino.

Nicole Ann a commandé deux glaces. Cependant, la vendeuse a ajouté de la garniture que la cliente n’avait pas demandé : de la crème fouettée, des cannolis (une pâtisserie originaire de Sicile) et un macaron. L’Américaine a pensé que ces ajouts non sollicités étaient gratuits.

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Elle est ensuite passée à la caisse et est sortie du magasin. Mais en consultant son ticket de carte bancaire, elle a eu une très mauvaise surprise : elle a payé 44 euros pour deux glaces, ce qui est extrêmement cher.

“On est allés payer et c’était 44 euros pour deux glaces. Il me semblait l’avoir entendue dire 14 donc je ne m’en suis même pas rendu compte avant de regarder le ticket”, a expliqué l’Américaine.

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La glace n’était pas bonne

Sur le ticket de caisse, on peut voir que les deux “maxi cônes” de glace ont été facturés 12 euros chacun, avec un supplément de 2 euros par cône pour l’ajout de crème fouettée. Ajoutez à cela un macaron à 6 euros et deux cannolis à 5 euros chacun pour obtenir le résultat final.

Crédit photo : Nicole Ann / Facebook

Nicole Ann a partagé sa mauvaise expérience sur Facebook en publiant son ticket de caisse et son témoignage est devenu viral puisqu’il a entraîné 1 300 réactions et 1 000 commentaires. Si certains internautes l’ont soutenue, d’autres l’ont accusé d’avoir été trop naïve. Comble de l’ironie : la glace n’était pas bonne car selon Nicole Ann, il s’agissait de “la pire glace” qu’elle ait mangé pendant ses 10 jours passés à Rome.

Une mésaventure qui incite à redoubler de vigilance dans les destinations touristiques.