Un touriste victime d'une arnaque à Paris, il se plaint et se fait agresser

À Paris, au Trocadéro, un touriste a été interpellé par des escrocs pour jouer au bonneteau. S’apercevant de l’escroquerie après quelques parties, il a réagi mais s’est fait frapper par l’un des joueurs.

Quand on se promène à Paris, il est important de faire attention à ses affaires et à ne pas se faire piéger par les escrocs, qui peuvent être nombreux dans les zones touristiques. Parmi les arnaques les plus redoutables, on retrouve ces faux taxis qui circulent dans la capitale. Si vous allez au Trocadéro, près de la Tour Eiffel, méfiez-vous également des personnes qui vous proposent de jouer au bonneteau, un jeu d’argent qui n’est rien d’autre qu’une escroquerie.

Crédit photo : iStock

Le jeu est en apparence très simple : le maître du jeu cache une carte, une balle ou un dé dans un gobelet et le mélange avec trois autres, sous les yeux attentifs du joueur. Celui-ci doit retrouver dans quel gobelet se trouve l’objet caché. S’il réussit, il gagne le double de sa mise.

Comment fonctionne le bonneteau ?

Ce jeu demande la participation de plusieurs joueurs, mais certains sont des complices du maître du jeu.

“Alors que le premier mène la danse pour tromper les badauds naïfs, les autres sont chargés de rabattre les clients, de faire le guet, voire de jouer les gros bras pour calmer les perdants revanchards ou récupérer les gains de joueurs ayant eu vent de l’astuce”, explique Actu.

Crédit photo : iStock

Au départ, le maître du jeu fait souvent exprès de faire gagner le joueur afin de le mettre en confiance et le pousser à parier plus gros. Les tours suivants, le maître du jeu manipule le joueur et il est alors impossible de gagner. Ainsi, l’escroc récupère toute la mise.

Un touriste agressé à Paris

À Paris, un touriste a récemment été victime de cette arnaque, comme le rapporte la préfecture de police ce dimanche 21 décembre. En effet, l’homme a commencé à jouer au bonneteau mais il s’est rapidement aperçu de la supercherie.

Le touriste a donc refusé de continuer à jouer et a demandé au maître du jeu de lui rendre son argent. Devant son insistance, l’un des joueurs, qui était un complice du maître du jeu, a agressé le touriste en le frappant. Il a finalement été arrêté par la police.

Si cette arnaque n’est pas rare au Trocadéro, le clan qui avait le monopole de cette activité dans cette zone a été démantelé quelques jours plus tôt par la police. Au total, 13 personnes appartenant à l’organisation criminelle surnommée “Les Scorpions” ont été interpellées. Neuf ont été inculpées pour escroquerie en bande organisée et plus de 12 000 euros ont été saisis.