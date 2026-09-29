Flashé à 312 km/h, le conducteur d'une Porsche réalise le record d'excès de vitesse jamais enregistré en France... et son amende va être salée

C’est un record peu reluisant qu’a réalisé un conducteur étranger sous une autoroute française, flashé à 312 km/h.

En mai dernier, l’A40 (Haute-Savoie) était le théâtre d’un excès de vitesse record en France. Un conducteur avait été contrôlé à 287 km/h à bord de sa Audi RS3.

Quatre mois plus tard, le record a déjà été battu par un excès qui va au-delà des 300 km/h.

Le plus gros excès de vitesse jamais enregistré sur les routes

Dans la nuit de samedi 26 à dimanche 27 septembre, les gendarmes de Haute-Savoie ont eu la surprise d’assister au plus gros excès de vitesse jamais enregistré sur les routes françaises.

C’est dans la vallée de l’Arve que le conducteur d’une Porsche 911 GT3 a été flashé à… 312 km/h. L’automobiliste pressé a rapidement été intercepté par l’équipe rapide d’intervention (ERI) et la brigade motorisée de Bonneville, indique Le Figaro.

Dans une publication Facebook relatant l’histoire, les gendarmes racontent que la vitesse retenue a été réduite à 300 km/h en prenant en compte la marge technique de 5%. L’excès de vitesse retenu reste tout de même de 170 km/h.

Le conducteur encourt une amende 3750 euros

Crédit photo : Gendarmerie de la Haute-Savoie/ Facebook

Le véhicule du conducteur a été confisqué avant d’être placé en fourrière administrative. D’après la loi, l’homme encourt 3750 euros d’amende, une interdiction de conduire sur le territoire français et jusqu’à 3 ans de prison.

« Le conducteur, de nationalité étrangère, a vu son véhicule placé en fourrière administrative et son permis retenu sur-le-champ. Avant de quitter les lieux du contrôle, il a également dû s’acquitter d’une consignation de 1500 euros, dans l’attente de son jugement », précise la gendarmerie de Haute-Savoie dans son post Facebook.

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« C’est une première en Haute-Savoie »

Crédit photo : Gendarmerie de la Haute-Savoie/ Facebook

De mémoire, c’est la première fois que les gendarmes assistent à un tel excès de vitesse, comme l’a raconté à France 3 Auvergne-Rhône-Alpes le capitaine de la gendarmerie Joël Contal :

« C’est une première en Haute-Savoie. On avait déjà eu du 230 km/h, du 290 km/h, mais on n’a jamais vu une vitesse pareille. En tout cas, le radar ne se trompe pas ».

Les gendarmes déplorent le comportement dangereux du conducteur. « À 312 km/h, ce conducteur parcourait près de 87 mètres chaque seconde, au milieu des autres usagers escargots de l’autoroute ».

Ils rappellent ainsi, à juste titre, que les risques sont élevés.