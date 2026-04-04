Il reçoit une amende de 120 000 euros pour un excès de vitesse de... 29 km/h

Un automobiliste âgé de 79 ans a écopé d’une amende de 120 000 euros pour un excès de vitesse de 29 km/h. Mais comment cela est-il possible ? On vous explique ce montant aberrant.

Une somme à six chiffres pour un excès de vitesse à deux chiffres, ça paraît énorme ! En effet, Anders Wiklöf est un homme âgé de 79 ans qui a récemment écopé d’une amende très salée, d’un montant de 120 000 euros, pour avoir roulé à 59 km/h dans une zone limitée à 30 km/h.

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Mais là où tout s'explique, c'est quand on apprend que Anders Wiklöf est finlandais et qu'il était au volant de sa Bentley, au moment de son infraction. Si le montant de l’amende pourrait laisser une famille sur la paille, la Finlande a une façon bien à elle de sanctionner les excès de vitesse.

En effet, le montant des amendes est calculé en fonction des revenus du contrevenant. Pour les excès de vitesse de plus de 20 km/h, il n’existe aucun plafond pour le montant de l’amende.

400 000 euros d’amende en 13 ans

En fonction de la gravité de l’infraction commise, un nombre de jours-amendes est fixé par les autorités. Et pour Anders Wiklöf, qui n’est autre qu’un homme d’affaires et millionnaire, la note a donc vite grimpé. Philosophe, le septuagénaire a accepté la sanction :

La suite après cette vidéo « Si j’ai commis une erreur, je l’accepte et il n’y a rien d’autre à dire »

Il s’est estimé chanceux de ne pas avoir perdu son permis de conduire. Ce qui aurait pu être le cas s’il avait atteint les 60 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée.

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Il faut dire que le Finlandais fortuné n’en est pas à son coup d’essai. Il avait été condamné à une amende similaire en 2023. En treize ans, il aurait versé près de 400.000 euros pour avoir un peu trop appuyé sur le champignon.

En France, pour un excès de vitesse égal ou supérieur à 20 km/h et inférieur à 30 km/h, une amende forfaitaire de 135 euros est appliquée, ainsi que le retrait de deux points.