Il reçoit une amende de 120 000 euros pour un excès de vitesse de... 29 km/h

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Anders Wiklöf

Un automobiliste âgé de 79 ans a écopé d’une amende de 120 000 euros pour un excès de vitesse de 29 km/h. Mais comment cela est-il possible ? On vous explique ce montant aberrant.

Une somme à six chiffres pour un excès de vitesse à deux chiffres, ça paraît énorme ! En effet, Anders Wiklöf est un homme âgé de 79 ans qui a récemment écopé d’une amende très salée, d’un montant de 120 000 euros, pour avoir roulé à 59 km/h dans une zone limitée à 30 km/h.

Anders WiklöfCrédit photo : Joakim Holmström

Mais là où tout s'explique, c'est quand on apprend que Anders Wiklöf est finlandais et qu'il était au volant de sa Bentley, au moment de son infraction. Si le montant de l’amende pourrait laisser une famille sur la paille, la Finlande a une façon bien à elle de sanctionner les excès de vitesse.

En effet, le montant des amendes est calculé en fonction des revenus du contrevenant. Pour les excès de vitesse de plus de 20 km/h, il n’existe aucun plafond pour le montant de l’amende.

400 000 euros d’amende en 13 ans

En fonction de la gravité de l’infraction commise, un nombre de jours-amendes est fixé par les autorités. Et pour Anders Wiklöf, qui n’est autre qu’un homme d’affaires et millionnaire, la note a donc vite grimpé. Philosophe, le septuagénaire a accepté la sanction :

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« Si j’ai commis une erreur, je l’accepte et il n’y a rien d’autre à dire »

Il s’est estimé chanceux de ne pas avoir perdu son permis de conduire. Ce qui aurait pu être le cas s’il avait atteint les 60 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée.

Un radar sur l'autorouteCrédit photo : iStock

Il faut dire que le Finlandais fortuné n’en est pas à son coup d’essai. Il avait été condamné à une amende similaire en 2023. En treize ans, il aurait versé près de 400.000 euros pour avoir un peu trop appuyé sur le champignon.

En France, pour un excès de vitesse égal ou supérieur à 20 km/h et inférieur à 30 km/h, une amende forfaitaire de 135 euros est appliquée, ainsi que le retrait de deux points.

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Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur garantissent aux lecteurs une information vérifiée, pertinente et de haute qualité.

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