Il a payé deux pizzas avec 10 000 bitcoins en 2010, aujourd'hui sa commande vaut plus d'un milliard de dollars... et il ne regrette rien

En 2010, un développeur américain a réglé deux pizzas avec 10 000 bitcoins. Une transaction anodine à l'époque… qui vaut aujourd'hui plus d'un milliard de dollars. Et pourtant, le principal intéressé n'a aucun regret.

Après le Gallois James Howells, qui a passé douze ans à chercher son disque dur enfoui dans une décharge, et l'Allemand Stefan Thomas, qui a oublié le mot de passe de sa clé USB, voici une nouvelle histoire de fortune partie en fumée. Sauf que cette fois, rien n'a été perdu par accident. Tout a été dépensé volontairement.

Direction la Floride, le 22 mai 2010. Ce jour-là, Laszlo Hanyecz, un programmeur informatique passionné par une cryptomonnaie encore balbutiante, a un petit creux. Il poste alors un message sur un forum spécialisé, qui restera dans les annales : il propose 10 000 bitcoins à quiconque lui livrera deux pizzas.

La commande la plus chère de l'histoire

L'offre ne reste pas longtemps sans réponse. Un autre internaute commande deux pizzas Papa John's, les fait livrer chez Laszlo et empoche les 10 000 bitcoins en échange. À ce moment précis, la somme vaut environ 41 dollars. Une bonne affaire pour le vendeur… qui ne se doute pas une seconde de ce qui l'attend.

Car le bitcoin va connaître une ascension vertigineuse au fil des années. De quelques centimes, la monnaie numérique grimpe jusqu'à dépasser les dizaines de milliers de dollars l'unité. Résultat : ces 10 000 bitcoins valent désormais plus d'un milliard de dollars. De quoi faire de ces deux pizzas le repas le plus cher jamais commandé sur Terre.

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Celui qui aurait pu devenir milliardaire ne regrette rien

De quoi se mordre les doigts pour le restant de ses jours ? Pas du tout. Contre toute attente, Laszlo Hanyecz assume totalement sa décision et l'a répété à de nombreuses reprises au fil des interviews.

« Les gens peuvent dire que je suis stupide, mais c'était une bonne affaire à l'époque. Je ne pense pas que quiconque aurait pu deviner que ça décollerait comme ça » (Laszlo Hanyecz).

Et pour cause : aux yeux du développeur, cette commande a une portée bien plus grande qu'un simple dîner. C'était la toute première fois que des bitcoins servaient à acheter un bien du monde réel. Une étape fondatrice qui a prouvé que cette monnaie virtuelle pouvait réellement servir à quelque chose.

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Une date devenue culte

Depuis, sa mésaventure est entrée dans la légende. Chaque 22 mai, la communauté crypto célèbre le « Bitcoin Pizza Day » en son honneur, multipliant les promotions et les distributions de parts gratuites à travers le monde.

Une chose est sûre : à chaque nouveau record du bitcoin, la note de ces deux pizzas continue de grimper. Et elle n'a peut-être pas fini de faire saliver les regrets des internautes. Affaire à suivre !