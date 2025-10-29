Il a oublié depuis 15 ans le mot de passe de son disque dur contenant 253 millions de dollars en bitcoin, mais tout va bientôt changer

Cela fait près de quinze ans que Stefan Thomas, programmateur allemand, tente de retrouver le mot de passe de son disque dur, et ce, pour une précise : l’appareil contient des millions de dollars en bitcoin.

Après l’informaticien gallois James Howells, c’est au tour de Stefan Thomas, programmateur allemand vivant à San Francisco, terre la Silicon Valley, de faire parler de lui.

Ces deux spécialistes de la tech partagent un commun : une erreur de leur part les prive d’une fortune colossale en monnaie dématérialisée.

Le premier a jeté par accident un disque dur contenant 640 millions d’euros en bitcoin, tandis que le second a oublié le mot de passe lui permettant d’accéder à son portefeuille numérique renfermant un beau pactole.

Crédit Photo : Stefan Thomas

Il oublie le mot de passe et passe à côté d’une fortune

La mésaventure de Stefan Thomas a commencé en 2011. À l’époque, le spécialiste a réalisé une prestation vidéo pour laquelle il a été payé en cryptomonnaie.

Au total, l’entrepreneur a reçu 7000 bitcoins consignés dans un portefeuille virtuel, un support protégé par une clé USB commercialisée par IronKey.

Il s’agit d’une société américaine de sécurité internet et de confidentialité des données. Réputé inviolable, ce dispositif était utilisé par le gouvernement et l’armée américains.

C’est à partir de ce moment que Stefan Thomas a commis une énorme boulette. Ce dernier a effacé par erreur deux copies de sauvegarde du portefeuille. Pire encore, l’Allemand a égaré le bout de papier sur lequel il avait inscrit le mot de passe pour accéder à sa clé.

Une décennie de regrets

Lorsque les faits se sont produits, la cryptomonnaie valait moins d'un dollar. Seulement, le bitcoin a vu son coût augmenter de façon exponentielle. En 2023, les 7000 bitcoins étaient estimés à 253 millions de dollars.

Pour accéder à cette mine d’or devenue inaccessible, le principal intéressé a essayé plusieurs mots de passe, en vain. Sur les dix tentatives autorisées, huit étaient erronées. À noter que les données seront perdues à jamais s’il se trompe encore deux fois.

« J'espère que d'autres pourront apprendre de mes erreurs. Testez vos backups régulièrement pour être sur qu'ils marchent encore. Une once de prévoyance aurait pu m'éviter une décennie de regret. Ceci étant dit, je ferai ce que j'ai toujours fait, c'est à dire me concentrer sur le fait de construire des choses ». (Stefan Thomas).

Malgré tout, celui qui aurait pu devenir multimillionnaire a décidé de conserver sa clé USB « en lieu sûr jusqu'à ce qu'une solution émerge pour libérer sa fortune virtuelle» , souligne le Daily Express.

L’espoir subsiste

Contre toute attente, Stefan Thomas a refusé la main tendue par la startup américaine Unciphered. L’entreprise spécialisée en cybersécurité a réussi l’exploit de déchiffrer le contenu d’une IronKey, rapportait en 2023 BFMTV.

« Nous avons piraté IronKey. Maintenant, nous devons faire craquer Stefan. Cela s’avère être la partie la plus difficile, avait expliqué », Nick Federoff, directeur des opérations de la société.

De son côté, le programmateur assure avoir passé un accord avec deux autres équipes de cryptanalystes. Un deal impliquant un versement d’un pourcentage de bitcoins récupérés en cas de réussite.

Affaire à suivre !