Walter Orthmann (1922–2024) était un employé brésilien célèbre pour détenir le record du monde Guinness de la plus longue carrière au sein d'une même entreprise, avec plus de 86 ans d'ancienneté.

Au Brésil, Walter Orthmann a marqué l’histoire en devenant l’employé étant resté le plus longtemps au sein de la même entreprise, jusqu’à sa mort à l’âge de 102 ans.

C’est typiquement le genre de record de longévité professionnelle qui ne sera certainement jamais battu ni égalé, et encore moins en France. Il est détenu, depuis 2018, par le regretté Walter Orthmann, décédé le 2 août 2024, de causes naturelles, à l’âge de 102 ans.

Son décès a mis fin à la longévité extraordinaire de sa carrière professionnelle. En effet, même centenaire, Walter Orthmann travaillait toujours au sein de l’entreprise qui l’avait embauché en… 1938, lorsqu’il avait 15 ans.

Une enfance précaire

Né le 19 avril 1922 à Brusque (Santa Catarina), il était l'aîné d'une fratrie de cinq enfants. Issue d'une communauté d'origine allemande très présente dans le sud du Brésil, sa famille parlait couramment l'allemand, un atout décisif qui lui permettra plus tard d'être embauché sur-le-champ dans une entreprise fondée par des immigrants allemands.

Dans les années 1920 et 1930, sa ville natale ne disposait ni d'électricité dans les rues, ni de routes asphaltées, ni de téléphone, et les foyers s'approvisionnaient en eau grâce à des puits. À l’école, Walter était reconnu pour son excellente mémoire, son sens du détail et ses très bons résultats scolaires. Pour aller en classe, il parcourait environ cinq kilomètres à pied chaque jour, souvent pieds nus, avant de réviser ses leçons chez lui.

Cependant, Walter a dû rapidement changer de chemin. Face aux revenus insuffisants de son foyer, il a dû travailler bien avant son entrée à l'usine. Dès l'âge de 12 ans, il cultivait du manioc (aipim) pour aider à nourrir et soutenir sa famille.

86 ans de carrière dans la même entreprise

À 15 ans, en raison de l'aggravation des difficultés financières familiales et de son statut d'aîné, il a été contraint d'abandonner l'école pour chercher un emploi salarié à temps plein, accompagnant sa mère jusqu'aux portes de la fabrique textile Indústrias Renaux S.A. en janvier 1938.

Cela marque le début de sa longue histoire au sein de cette entreprise. Le 17 janvier 1938, il signe la fiche d'embauche numéro 130 en tant qu'apprenti et assistant d'expédition. Sa maîtrise de l'allemand, langue parlée par les fondateurs et dirigeants de l'usine, lui permet d'être engagé immédiatement. À ce poste manuel, il prépare les commandes, emballe les tissus et assure le suivi logistique, ce qui lui donne une connaissance parfaite des produits de la fabrique.

Remarqué pour son excellente mémoire, sa rigueur et sa facilité à communiquer, il est rapidement transféré au service des ventes. Dans les années 1950, il commence à sillonner tout le Brésil (notamment São Paulo et Rio de Janeiro) en train, en bus ou en voiture pour démarcher de nouveaux clients. Il bâtit un portefeuille de clients fidèles, dont certains refusaient de traiter avec quelqu'un d'autre que lui.

Ses résultats et sa connaissance du marché textile brésilien le mènent au poste de directeur des ventes. Il supervise les négociations commerciales et forme les nouvelles générations de vendeurs en partageant ses contacts et ses méthodes.

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Les secrets de sa longévité

Lorsqu'il atteint l'âge légal de la retraite en 1978 après 40 ans de service, il décide de ne pas s'arrêter. L'entreprise le réembauche aussitôt et il conserve ses fonctions commerciales pendant plus de quatre décennies supplémentaires.

Au fil de ses 86 ans de carrière, il a su faire évoluer ses méthodes de travail, passant des machines à écrire manuelles, du télex et des registres papier aux ordinateurs, smartphones et logiciels de gestion modernes. Au cours de sa carrière, il a reçu son salaire dans neuf devises brésiliennes différentes. En 2018, il a été reçu par le président Michel Temer et décoré de l'Ordre du Mérite de la Justice du Travail. En janvier 2022, le Guinness World Records valide officiellement son record après 84 ans et 9 jours de service. Il aura finalement cumulé plus de 86 ans dans la société avant de se retirer peu avant son décès en raison de problèmes de vue.

En dehors de son parcours professionnel hors norme, Walter Orthmann a également fondé une famille nombreuse, marquée par deux mariages et la naissance de huit enfants. La longévité et l'énergie de Walter Orthmann reposaient sur un mode de vie discipliné, une activité physique régulière et un optimisme tourné vers le présent.

Jusqu'à un âge très avancé, il pratiquait des exercices d'étirement chaque matin dès le réveil, accompagnés de marches régulières et de séances de gymnastique pour entretenir sa mobilité. Il évitait strictement les excès : pas de tabac, très peu d'alcool, et une réduction drastique du sel, du sucre et des graisses. Il privilégiait les repas simples, équilibrés et pris à heures fixes. Grâce à sa forme physique, il a continué à conduire sa propre voiture pour se rendre au bureau tous les matins jusqu'après son 100ᵉ anniversaire. Cette activité professionnelle après 100 ans rappelle celle de JoCleta Wilson, caissière centenaire dans un magasin de bricolage américain.

Sa devise principale était de ne pas ressasser le passé ni de s'inquiéter excessivement de l'avenir : « Ce qui compte, c'est aujourd'hui », a-t-il répété lors de ses entretiens avec le Guinness World Records. Il mettait un point d'honneur à ne jamais se mettre en colère, à garder le sens de l'humour et à entretenir de bonnes relations avec son entourage familial et professionnel.