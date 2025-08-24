À 82 ans, il établit le record du plus vieux maître-nageur sauveteur au monde

Aux États-Unis, un maître-nageur de 82 ans établit un impressionnant record mondial après plus de 60 ans de service.

Du haut ses 82 ans, Edward Kiziukiewicz, un habitant du New Jersey (États-Unis), vient d’inscrire son nom au Guinness World Records.

L’octogénaire a établi le record du monde du plus vieux maître-nageur sauveteur en eau libre, rapporte People.

Le principal concerné est né en novembre 1942. Il a débuté sa carrière de maître-nageur il y a 63 ans, en 1962.

Il a d’abord commencé comme surveillant de baignade piscine. Il a ensuite assuré la sécurité des baigneurs sur de nombreuses plages de la région, avant de s’établir à Bay Head Beach.

Une carrière qui s’étale sur six décennies

Quand il n’est pas occupé à secourir des nageurs en difficulté, Edward délivre de précieux conseils à ses jeunes collègues.

« Au fil des années, j’ai appris que plus on est proactif, mieux c’est », explique-t-il au site d’information à NJ.com.

Il ajoute :

« Je n'arrête pas de répéter aux jeunes qui sont assis avec moi qu'un sauveteur en eau libre est un bon sauveteur. Autrement dit, il voit ce qui se passe devant lui et essaie d'empêcher les gens de se mettre en danger ».

Ce dernier est aussi membre de l’Association américaine de sauvetage (USLA). Une activité qui lui permet de partager son expérience.

Dans une publication Instagram célébrant le record du monde, l'USLA a partagé des photos de Kiziukiewicz à différentes étapes de sa carrière s’étalant sur six décennies.

« Ed a commencé sa carrière de sauveteur en 1960 comme sauveteur à la piscine olympique d'Irvington, dans le New Jersey, avant de se lancer dans le sauvetage en eau libre en 1962. 2025 marque les 63 ans d'Ed en tant que sauveteur en eau libre et ses 65 ans en tant que sauveteur. Il travaille actuellement à Bay Head, dans le New Jersey », peut-on lire en légende du post.

Un beau parcours !