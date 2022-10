VIDEO : il demande sa compagne en mariage... en sortant d'un cercueil déguisé en Dark Vador

En Espagne, un homme a fait une demande en mariage improbable, puisqu’il est sorti d’un cercueil déguisé en Dark Vador pour surprendre sa petite amie.

Demander la personne que l'on aime en mariage est toujours un moment exceptionnel. Si certaines demandes sont plutôt classiques et se passent au restaurant ou devant un beau paysage, d’autres sont plus originales. En effet, de nombreuses personnes cherchent avant tout à surprendre leur moitié pour qu’elle n’oublie jamais ce moment.

C’est ce qu’il s’est passé en Espagne, où un homme a fait une demande en mariage improbable qui va marquer les mémoires.

Il fait sa demande en mariage déguisé en Dark Vador

L’événement s’est déroulé lors d’une fête de village où se trouvait la petite amie de l’Espagnol. Pour faire sa demande, ce dernier s’est caché dans un cercueil et a demandé à ses amis de l’amener au centre de la fête et de le déposer au sol.

Le cercueil s’est alors ouvert et l’homme est apparu déguisé en Dark Vador. Rien n’a été laissé au hasard puisqu’en fond sonore, la fanfare du village a joué la marche impériale de Star Wars.

En Murcia, un hombre le ha pedido matrimonio a su chica saliendo de un ataúd vestido de Darth Vader pic.twitter.com/aELyeH138O — ceciarmy (@ceciarmy) October 15, 2022

Après quelques pas de danse, l’homme a brandi une pancarte avec l’inscription « J’espère qu’elle dira non », a retiré son casque et a finalement demandé sa petite amie en mariage. En larmes, celle-ci a dit oui.

La scène a été filmée et publiée sur Twitter et est rapidement devenue virale. Une chose est sûre : si l’on ne sait pas si le couple est fan de Star Wars et de cercueils, cette demande en mariage ne sera pas oubliée de sitôt.