Il laisse son chien choisir un numéro à la roulette et remporte une grosse somme d'argent

En jouant à la roulette en ligne, un homme a eu l’idée de laisser son chien choisir un numéro. Sa stratégie a fonctionné puisque le joueur a remporté le gain promis au vainqueur.

La majorité des jeux d’argent relèvent totalement du hasard et il peut parfois être difficile de trouver l’inspiration pour déterminer quels numéros nous feront gagner le jackpot. En Grande-Bretagne, un joueur a décidé de demander l’aide… de son chien. En effet, l’homme jouait à la roulette sur internet. Pour rappel, ce jeu consiste à faire tourner une bille sur un cylindre composé de 36 emplacements. La bille fait plusieurs tours sur la roue et désigne le numéro gagnant au moment où elle s’arrête sur l’une des cases.

Pour déterminer quel numéro il allait jouer, le Britannique a décidé de faire appel à son chien en utilisant une stratégie bien précise. Il a demandé à son animal de compagnie de monter la garde dans sa maison en regardant par la fenêtre. Obéissant, le chien est monté sur une chaise pour se hisser jusqu’au rebord de la fenêtre et regarder à l’extérieur. Dès que son chien a eu le dos tourné, le joueur a commencé à compter jusqu’à 36, soit le nombre d’emplacements sur la roulette.

Il gagne à la roulette grâce à son chien

Puis, une fois que le chien s’est retourné vers lui, l’homme a arrêté de compter et est parvenu à ce numéro : le 23. Ainsi, il a misé 25 livres sterling sur ce numéro. Et croyez-le ou non : cette stratégie a fonctionné ! Le joueur a remporté la somme de 900 livres sterling, soit environ 1 031 euros.

Cette histoire est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux et a suscité l’enthousiasme et l’admiration des internautes. Nombreux d’entre eux ont notamment affirmé que le chien avait droit à un nouveau jouet ou à de la bonne nourriture en guise de récompense.