Ils promènent leur chien et tombent sur un sac avec 400 000 euros en liquide

Il y a des balades qui valent le coup. Il y a deux ans, dans le Var, deux couples promenaient leur chien lorsqu'ils sont tombés sur un sac contenant la coquette somme de 400 000 euros en liquide. Ils sont désormais autorisés à en garder une partie.

Quand on se balade en campagne, on peut souvent tomber sur des surprises sympathiques : des champignons, une demeure coquette ou simplement quelques animaux de forêts. Mais il faut croire que La Londe-les-Maures abrite des secrets autrement plus précieux, comme s'en sont rendu compte deux couples qui se baladaient dans les environs. L'un des deux promenait son chien, quand celui-ci s'est mis à déterrer un étrange objet à moitié enseveli.

Une balade qui valait le coup

Celui-ci était en réalité un sac contenant la somme de… 400 000 euros en liquide. Quatre liasses de 500 billets de 200 euros, pour être précis. Les récentes intempéries auraient notamment permis au sac de remonter légèrement à la surface.

Forcément, devant un tel pactole, difficile de ne pas penser à de l'argent sale et les découvreurs se sont donc rendus dès le lendemain à la gendarmerie de la commune. Ni une, ni deux, les forces de l'ordre ont donc entamé une enquête pour déterminer la provenance de l'argent. Ça, c'était en mai 2021.

Crédit image : iStock

Autorisés à en garder la moitié

Deux ans ont passé depuis la fructueuse découverte des deux couples et hélas pour les gendarmes, l'enquête au sein de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (l'AGRASC) n'a rien donné. Des auditions, des fouilles sur le site où le sac a été découvert, des prélèvements d'ADN, des recoupements avec les cambriolages environnants : rien, nada.

Devant le fait accompli (ou inaccompli, c'est selon), le dossier a donc été classé par le procureur de la République de Toulon, le 7 juin dernier. Et pour le coup, c'est la stricte loi qui a été appliquée, selon l'article 716 du Code civil : la somme d'argent a donc été reversée à moitié pour les découvreurs, et l'autre moitié pour la commune où le sac a été trouvé.

Crédit image : Cyberphil via Wikipedia

Concrètement, 200 000 euros reviennent donc aux quatre personnes à l'origine de la trouvaille et 200 000 euros reviennent à La Londe-les-Maures. Une promenade plus que rentable.