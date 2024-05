Il présente une hernie de la taille d'une boule de bowling et ne pourra pas être opéré avant très longtemps

Paul Milham a un gros problème de santé : il possède une hernie de 17,5 centimètres, grosse comme une boule de bowling. Malheureusement, les médecins ne peuvent pas l’opérer avant deux ans.

Paul Milhan est un homme âgé de 45 ans qui est confronté à un grave problème : il a une hernie. Cependant, cette dernière n’est pas comme les autres puisqu’elle a une taille exceptionnelle et mesure 17,5 centimètres, soit presque la taille d’une boule de bowling. Cette protubérance donne à Paul Milhan l’impression d’être enceint, et il avoue avoir l'impression de ressembler à “un monstre”.

La hernie de Paul a été repérée pour la première fois en juin 2023, deux mois après avoir subi une intervention chirurgicale d’urgence du côlon afin de traiter une maladie diverticulaire. Cette hernie tend tellement la peau de son ventre aujourd’hui qu’elle provoque des douleurs insupportables mais malgré cela, Paul va devoir attendre très longtemps avant d’être opéré.

Deux ans d’attente

En effet, Paul doit attendre deux ans avant de pouvoir être opéré car il a été placé sur une liste d’attente de 86 semaines. Pour être opéré plus tôt, il aurait dû payer jusqu’à 50 000 livres, soit environ 58 000 euros, une somme qu’il n’avait pas.

“Je me sens très triste et en colère. Je travaille plus d’heures que jamais pour essayer de récolter de l’argent. Je sais que les gens font de leur mieux mais c’est ma vie. Je dois me rendre sur la table d’opération le plus tôt possible pour sauver ma vie”, a expliqué Paul.

Si généralement, les hernies ne sont pas dangereuses, celle-ci est tellement grosse qu’elle pourrait créer des complications potentiellement mortelles. De leur côté, les médecins font tout leur possible pour réduire le temps d’attente pour Paul, qui espère être opéré rapidement.