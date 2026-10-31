Il refuse 1,6 million de yuans pour laisser passer une route : elle est construite tout autour de sa maison, et quelques mois après l'ouverture, sa famille jette l'éponge

Un propriétaire chinois regrette son choix d'avoir refusé l'offre du gouvernement

En Chine, le propriétaire d’une maison a refusé tout compromis avec un projet d’autoroute, se retrouvant désormais en plein milieu de celle-ci.

Difficile de rester irréductible dans une telle situation ! En Chine, une "maison à clous" ou “ding zi hu” fait référence aux propriétaires qui résistent à l'expulsion lors de projets de développement urbain ou de réaménagement immobilier.

La maison, située entre l'autoroute G206 dans le comté de Jinxi, dans la province du Jiangxi, dans l'est de la Chine, a été surnommée “L'œil de Jinxi” car elle ressemble à une pupille nichée entre les paupières en vue aérienne.

Il regrette son refus

Le propriétaire de “la maison à clous la plus tenace du Jiangxi" a exprimé son regret de ne pas avoir vendu son bien au gouvernement. En effet, son refus n’a pas empêché les autorités de contourner sa propriété, construisant à la place l'autoroute autour de sa maison.

L'équipe de construction a même facilité une voie d'accès spéciale pour la famille, qui vit toujours dans la maison, leur permettant d'atteindre le monde extérieur malgré le trafic.

Ce développement suggère qu'il est peu probable que le gouvernement démantèle la maison de la famille ou offre une compensation, comme l'a rapporté le média chinois Jiupai News.

Le propriétaire, Ye Yushou, a mentionné son regret d'avoir rejeté l'offre initiale d'indemnisation du gouvernement de 1,6 million de yuans (environ 215 000 euros) et de deux fermes en 2022.

Un propriétaire trop gourmand ?

Ye a dit aux visiteurs en direct devant sa maison qu'il exigeait 2 millions de yuans (268 000 euros) et trois fermes à la place.

Les raisons de l'échec des négociations entre sa famille et le gouvernement restent floues. Ye a fait remarquer à Jiupai News: “C'était comme perdre un pari.”

Il a été révélé que l'autoroute, qui encercle la ville, s'étend sur 14 km et a coûté au total 460 millions de yuans (environ 62 millions d’euros) à construire.Ye a également révélé qu'il avait dépensé 100 000 yuans (14 000 euros) pour engager un avocat à Pékin afin de négocier une indemnisation avec le gouvernement à l'époque. Ses voisins du village ont commenté que Ye “a remporté un gros prix mais n'a pas réussi à saisir l'opportunité.”

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Le gouvernement a voulu faire un exemple

Les observateurs en ligne, sur le réseau social chinois Weibo, ont noté que la situation servait de mise en garde contre les dangers de la cupidité.

“Il est trop tard pour pleurer sur du lait renversé” ” Cela nous enseigne l'importance d'arrêter de fumer pendant que nous sommes en avance" "Les trois voisins, dont les maisons ont été démolies et indemnisées, doivent être très reconnaissants pour lui"

Un autre a émis l'hypothèse que la construction de l'autoroute autour de la maison augmenterait probablement les coûts, mais les autorités ont insisté pour poursuivre sur cette voie pour “donner l'exemple”.