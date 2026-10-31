Il refuse 1,6 million de yuans pour laisser passer une route : elle est construite tout autour de sa maison, et quelques mois après l'ouverture, sa famille jette l'éponge

Un propriétaire chinois regrette son choix d'avoir refusé l'offre du gouvernement

Par 

Ajoutez-nous sur Google Commentaires
Une maison coincée en plein milieu de l'autoroute

En Chine, le propriétaire d’une maison a refusé tout compromis avec un projet d’autoroute, se retrouvant désormais en plein milieu de celle-ci.

Difficile de rester irréductible dans une telle situation ! En Chine, une "maison à clous" ou “ding zi hu” fait référence aux propriétaires qui résistent à l'expulsion lors de projets de développement urbain ou de réaménagement immobilier.

La maison, située entre l'autoroute G206 dans le comté de Jinxi, dans la province du Jiangxi, dans l'est de la Chine, a été surnommée “L'œil de Jinxi” car elle ressemble à une pupille nichée entre les paupières en vue aérienne.

Il regrette son refus

Le propriétaire de “la maison à clous la plus tenace du Jiangxi" a exprimé son regret de ne pas avoir vendu son bien au gouvernement. En effet, son refus n’a pas empêché les autorités de contourner sa propriété, construisant à la place l'autoroute autour de sa maison.

L'équipe de construction a même facilité une voie d'accès spéciale pour la famille, qui vit toujours dans la maison, leur permettant d'atteindre le monde extérieur malgré le trafic.

Ce développement suggère qu'il est peu probable que le gouvernement démantèle la maison de la famille ou offre une compensation, comme l'a rapporté le média chinois Jiupai News.

Le propriétaire, Ye Yushou, a mentionné son regret d'avoir rejeté l'offre initiale d'indemnisation du gouvernement de 1,6 million de yuans (environ 215 000 euros) et de deux fermes en 2022.

Un propriétaire trop gourmand ?

Ye a dit aux visiteurs en direct devant sa maison qu'il exigeait 2 millions de yuans (268 000 euros) et trois fermes à la place.

Les raisons de l'échec des négociations entre sa famille et le gouvernement restent floues. Ye a fait remarquer à Jiupai News: “C'était comme perdre un pari.”

Il a été révélé que l'autoroute, qui encercle la ville, s'étend sur 14 km et a coûté au total 460 millions de yuans (environ 62 millions d’euros) à construire.Ye a également révélé qu'il avait dépensé 100 000 yuans (14 000 euros) pour engager un avocat à Pékin afin de négocier une indemnisation avec le gouvernement à l'époque. Ses voisins du village ont commenté que Ye “a remporté un gros prix mais n'a pas réussi à saisir l'opportunité.”

La suite après cette vidéo

Le gouvernement a voulu faire un exemple

Les observateurs en ligne, sur le réseau social chinois Weibo, ont noté que la situation servait de mise en garde contre les dangers de la cupidité.

“Il est trop tard pour pleurer sur du lait renversé”

” Cela nous enseigne l'importance d'arrêter de fumer pendant que nous sommes en avance"

"Les trois voisins, dont les maisons ont été démolies et indemnisées, doivent être très reconnaissants pour lui"

Un autre a émis l'hypothèse que la construction de l'autoroute autour de la maison augmenterait probablement les coûts, mais les autorités ont insisté pour poursuivre sur cette voie pour “donner l'exemple”.

Suivez-nous sur Google
Chine

Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur.

À lire aussi
L'escalator de la Déesse à Wushan, en Chine

Une ville chinoise construit un escalator de 905 mètres le long de ses 1 136 marches : 21 minutes de montée, 80 étages de dénivelé et 40 centimes le trajet

 Regent International Center

Il visite un immeuble glaçant digne de « Black Mirror », où vivent 20 000 personnes, pour montrer à quoi ressemble vraiment la vie à l'intérieur

 Radio montrant le lingot d'or dans l'estomac de la petite fille

Une fillette de cinq ans avale par accident un lingot d’or d’une valeur de 5 300 euros

 Un cercueil

Craignant de finir en prison pour conduite en état d’ivresse, il simule sa mort avec l’aide de sa famille

robot

Cette tête de robot chinoise cligne des yeux et vous fixe : son réalisme met le web mal à l'aise, et elle peut coûter 150 000 dollars

 Le conducteur Luo et les policiers après son interpellation

Un garçon de 12 ans se fait passer pour un nain après avoir été surpris en train de conduire pendant 6 heures sur l’autoroute