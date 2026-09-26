21,5 millions d'heures en une semaine : cette romance chinoise vient de faire ce qu'aucune série de Chine continentale n'avait réussi sur Netflix

Sur Netflix, une nouvelle série chinoise a conquis le public et a totalisé 21,5 millions d’heures en une semaine.

Sur Netflix, vous pouvez retrouver de nombreux programmes à regarder, notamment des romances. C’est par exemple le cas de Voicemails For Isabelle, une comédie romantique émouvante qui a charmé les spectateurs.

Depuis quelques semaines, les romances chinoises connaissent également un grand succès sur Netflix comme Our Sticky Love, qui est devenue la série non-anglophone la plus regardée au monde. Mais elle n’est pas la seule.

Une série romantique

Le 26 août dernier, The Early Spring est sortie sur Netflix. Composée de 24 épisodes, cette série réalisée par Chi-cheng suit l’histoire d’amour entre Luke Luan (joué par Jing Bo-ran), un brillant directeur artistique, et Flora Shang (Sun Qian), une jeune recrue qui fait ses premiers pas dans le monde de l’entreprise.

Crédit photo : Netflix

Malgré leurs obligations professionnelles, Luke et Flora vont vivre une véritable idylle secrète.

Un grand succès sur Netflix

Dès la première semaine suivant sa sortie, cette série a connu un grand succès sur Netflix. En effet, il s’agit de la première série de Chine continentale à atteindre la deuxième place du classement mondial sur la plateforme de streaming.

Crédit photo : Netflix

Au total, elle a cumulé 21,5 millions d’heures de visionnage en une semaine et s’est hissée dans le top 10 de 22 pays.

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“La meilleure série romantique”

Si cette série plaît autant, c’est en partie grâce à la tension qui monte progressivement au fil des épisodes et l’alchimie entre les deux personnages principaux.

“Cette série aura toujours une place particulière dans mon coeur. Elle saisit si bien le regard féminin avec des scènes intimes à la fois sensuelles, intentionnelles et magnifiquement réalisées, sans jamais tomber dans l’excès. Une alchimie maîtrisée”, “The Early Sping est la meilleure série romantique que j’ai vue cette année”, “Cette série chinoise est vraiment passionnante”, ont commenté les internautes sur X.

Vous pouvez dès à présent regarder les 24 épisodes disponibles sur Netflix pour faire le plein de romantisme.