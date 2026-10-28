Il découvre un village abandonné sur le chemin de Compostelle et en achète la moitié pour 100 000 euros : ce jeune Portugais veut y accueillir jusqu'à 80 personnes

João Amorim a décidé d’acheter la moitié d’un village abandonné au prix de 100 000 euros. Il souhaite le rénover et le transformer en établissement d’hébergement local, tout en gardant l’âme du lieu.

João Amorim est un jeune Portugais originaire de São João de Madeira et âgé de 31 ans. Il est également influenceur puisqu’il partage souvent des photos de ses voyages sur son compte Instagram. Il y a un peu plus d’un an, João Amorim a décidé de partir en pèlerinage sur le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle.

Pendant son parcours, João Amorim a découvert un village abandonné sur sa route, qui l’a immédiatement touché. Il s’agit du village de Varziela, situé au cœur du Parc national de Peneda-Gerês. Tout comme cet autre village espagnol proposé à 260 000 euros, la moitié du village était à vendre et João Amorim, pris de passion par ce lieu et ses habitants, n’a pas hésité une seule seconde.

Il achète la moitié du village pour 100 000 euros

Le Portugais a décidé d’acheter la moitié de ce village afin de lui donner une seconde vie au prix de 100 000 euros. João Amorim a acheté des parcelles de terrain adjacentes afin d’avoir accès au ruisseau qui relie la rivière aux maisons. Il a présenté son projet dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube.

L’objectif de João Amorim est de donner une nouvelle vie à ce village en le transformant en établissement d’hébergement local, pour offrir un havre de paix aux touristes qui cherchent à se reconnecter à la nature. Il n'est pas le seul à s'être lancé dans un projet de cette envergure. C'est aussi le cas de cet homme qui, pour le prix d'un petit appartement, a acheté un village entier avec 44 maisons pour lui donner une seconde vie. Au Portugal également, un couple a transformé une ferme abandonnée en propriété accueillant des chambres d’hôtes.

Restaurer le village sans le dénaturer

João Amorim a acheté 10 maisons, une aire de battage et un four, qui sont des espaces partagés par la communauté. Les maisons abandonnées vont être rénovées et pourront accueillir 50 personnes. En plus de cela, l’influenceur a acheté d’autres habitations dans les environs, ce qui lui permettra d’abriter jusqu’à 80 personnes au total. Il veut également rénover une auberge de jeunesse de 10 à 12 lits et des enclos pour animaux.



Crédit photo : Follow The Sun / YouTube

Pendant la construction, João Amorim souhaite préserver le design original des maisons afin d’offrir aux visiteurs une immersion totale au cœur de la nature. Il veut aussi préserver les traditions, les coutumes et l’histoire du village et ne pas le dénaturer. Pour cela, João Amorim aimerait partager son projet avec la communauté locale et impliquer les habitants dans les transformations. Il veut également utiliser des méthodes de construction traditionnelles afin de préserver l’authenticité des locaux.

“Nous essaierons de préserver le patrimoine, tout en conservant une approche décontractée car nous savons qu’il n’est pas nécessaire de tout construire en pierre pour que le village ait une identité. Mais surtout, je pense que valoriser ce lieu, c’est valoriser les gens qui y vivent. Nous avons ici une magnifique région montagneuse, un plateau, où vivent de nombreux animaux, notamment des chèvres sauvages et des cerfs. Nous avons aussi de nombreuses rivières, des étangs et des sentiers de randonnée. Il y a tant à faire ici !” a-t-il indiqué.

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Créer des emplois dans la région

Les animaux domestiques seront acceptés dans le village et les maisons seront adaptées aux personnes à mobilité réduite. Au total, João Amorim prévoit d’investir environ 3 millions d’euros. S’il veut offrir des possibilités d’hébergement, il aimerait également que son projet crée des emplois pour favoriser le développement économique de la région.

Les travaux de rénovation ont désormais commencé. João Amorim a créé un plan 3D du village, qui révèle à quoi il ressemblera après sa reconstruction. Une entreprise a été retenue pour les travaux, et le projet bénéficie d’un financement européen.