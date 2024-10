Il remporte 3 fois le jackpot à la loterie, en seulement 11 ans, et prend une décision radicale

Vincent Charlemagne, un habitant de Thornhill (Canada), est né sous une bonne étoile. Preuve à l’appui : il a réussi à gagner plusieurs jackpots à la loterie, en seulement quelques années.

Le monde se divise en deux catégories : les chanceux et les autres. Vincent Charlemagne, un Canadien originaire de Thornhill (Otario), appartient à la première catégorie pour une raison qui va faire des envieux.

En août 2013, ce joueur régulier de la loterie a remporté la coquette somme de 30 millions de dollars canadiens, soit près de 20 millions d’euros, après avoir acheté un billet «Lotto Max», rapporte New Market Today.

Contre toute attente, Vincent Charlemagne a réitéré son exploit huit ans plus tard. Cette fois-ci, le joueur très chanceux a gagné un million de dollars (environ 600 000 dollars) au jeu «Maxmillions».

Depuis, le Canadien achète régulièrement des billets de loterie. Et ce dernier a bien fait, car il vient de décrocher un nouveau jackpot de... 100 000 dollars (environ 66 000 euros).

«Je me suis rendu au magasin et j’ai utilisé le scan pour vérifier mes billets. Lorsque j’ai vu le message ‘’grand gagnant’’ s’afficher sur l’écran, j’ai été très heureux de découvrir que j’avais encore gagné. J'ai d'abord partagé la nouvelle avec mon fils. Il n'en revenait pas non plus, mais il s'est empressé de me féliciter.» (Vincent Charlemagne)