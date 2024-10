Il réussit à chasser les dealers de sa rue avec... des plantes

À Nice, un riverain a eu l’ingénieuse idée de végétaliser sa rue afin de chasser les dealers qui y traînaient. L’ancien point de deal est devenu un endroit dont les touristes raffolent désormais pour prendre des belles photos sur Instagram.

Pour se débarrasser des dealers, nul besoin de la police ! Habitant dans une rue du Vieux-Nice, Jean-Jacques a eu l’idée du siècle pour rendre son quartier de nouveau agréable et fréquentable. Fatigué de voir des dealers occuper sa rue, il a pris le pari, il y a quatre ans, de végétaliser sa rue afin de la rendre attractive pour les touristes et les influenceurs.

Auprès du média Actu, Jean-Jacques, un retraité âgé de 67 ans, décrit sa rue comme étant le terrain préférentiel des dealers de drogue :

“Tout au long de la rue nous avions des dealers, des gens alcoolisés. On avait toutes les odeurs de shit, les incivilités, les bagarres… Les gens ne respectaient rien”

Crédit photo : Manon Reinhardt / actu Nice

Mais cela est désormais de l’histoire ancienne puisqu’il a décidé de végétaliser sa rue, convaincu que la rendre plus belle attirerait un autre type de population :

Son initiative est suivie par ses voisins qui se mettent aussi à ajouter de la verdure devant leur fenêtre. Quatre ans après le début de cette manœuvre, il est possible d’observer une centaine de plantes en pot disposées tout au long de la rue.

Crédit photo : Instagram / pauline__fo

Si l’initiative a été très coûteuse, à hauteur de 8 000 euros, elle a été efficace. Les dealers ont déserté sa rue et ont laissé place aux touristes et influenceurs, émerveillés par le décor végétal. La rue est devenue une tendance sur Instagram. Jean-Jacques préfère largement les touristes aux dealers.

“Tant que nous avons des touristes qui passent, des gens sérieux, les autres ne viennent pas. Si la rue reste vide, ils risquent de revenir s’installer. Et ça, on veut l’éviter. Je préfère que les touristes prennent des photos plutôt qu’avoir des vendeurs de shit sous ma fenêtre”

Crédit photo : Instagram / pauline__fo

Pour entretenir ce magnifique jardin urbain, Jean-Jacques confie arroser les plantes tous les quinze jours en hiver et deux fois par semaine en été. Le riverain a reçu l’autorisation de la mairie pour avoir un accès gratuit à l’eau de la rue. Désormais, il se satisfait amplement d’entendre les commentaires élogieux de la part des passants émerveillés.

“Ma plus grande satisfaction, c’est d’entendre depuis ma fenêtre ‘qu’est-ce que c’est beau ici’ et voir les gens s’arrêter. Je n’ai pas besoin de plus. Elle est photographiée des centaines de fois par jour en été. Je suis très content d’avoir participé à cela”