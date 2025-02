Ils donnent à leur fils le nom d'un objet, il les supplie de le changer

Il y a quelques années, des parents ont adopté un bébé et ont décidé de garder le prénom donné par la mère biologique, qui n’était autre que le nom d’un meuble. Mais des années plus tard, l’enfant supplie ses parents de changer de prénom.

Quand on attend un enfant, il existe une question primordiale que nous devons nous poser : quel prénom lui donner ? Il existe tellement de prénoms que l’on peut rapidement se perdre. Certains parents privilégient les prénoms anciens, comme ce prénom de grand-mère oublié qui pourrait revenir en 2025, tandis que d’autres choisissent des noms d’origine étrangère, comme ce prénom germanique qui séduit de plus en plus de parents.

Crédit photo : iStock

Cependant, quand les parents réussissent à se mettre d’accord, il arrive que le prénom choisi ne fasse pas l’unanimité. C’est le cas de cette mère qui a violemment été critiquée par sa famille pour le prénom qu’elle avait choisi pour son bébé. Dans d’autres cas, il arrive que ce soit l’enfant qui veuille à tout prix changer de prénom.

C’est la situation qu’ont vécu ces parents, dont l'histoire a été rapportée par Jason Deegan. Quand ils ont adopté leur bébé, ces parents ont décidé de conserver le prénom donné par la mère biologique, bien qu’ils convenaient qu’il était inhabituel. En effet, le petit garçon porte le nom d’un meuble... puisqu’il s’appelle Table.

Crédit photo : iStock

Faut-il changer le prénom de l'enfant ?

Malheureusement, l’enfant est victime de moqueries constantes à cause de son prénom. Dès qu’il a été en âge de s’exprimer, il a choisi de se faire appeler par son deuxième prénom, Harrison. Si cette modification l’a soulagé un temps, il était toujours inscrit qu’il s’appelait Table sur ses papiers d’identité, ce qu’il ne pouvait plus supporter. À 7 ans, il a alors demandé à ses parents de lui donner un nouveau prénom comme cadeau d’anniversaire. Il leur a demandé de conserver le nom Harrison et de supprimer Table.

Crédit photo : iStock

Hésitante, sa mère a demandé conseil en se tournant vers des forums de discussion en ligne pour avoir l’avis de personnes extérieures. Certains internautes ont affirmé que l’enfant de 7 ans était trop jeune pour prendre une telle décision. D’autres ont déclaré que son mal-être au quotidien était suffisant pour changer de prénom.

“Si un nom rend un enfant malheureux, pourquoi le forcer à le garder ?” a rédigé un internaute.

Finalement, les parents de Table ont fait un compromis. Désormais, le petit garçon s’appelle Harrison, qui est devenu son prénom officiel. Cependant, il a gardé Table en deuxième prénom, pour conserver un lien avec ses origines biologiques. Désormais, tout le monde l’appelle Harrison et peu de personnes savent que son deuxième prénom est Table, ce qui est un grand soulagement pour le petit garçon.