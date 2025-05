Passée par toutes les émotions, cette infirmière libérale a vécu un véritable cauchemar après avoir ressenti une vive douleur dans la jambe.

Lydia est infirmière libérale à Toulouse et ne connaît aucun répit. Ainsi, pendant plusieurs mois, cette dernière avait mis de côté cette douleur insupportable au mollet. Jusqu’au jour où ce ne fut plus possible. En mars dernier, alors qu’elle s’apprête à aller travailler, celle qui ne prend jamais de congé est arrêtée de force. Lydia raconte avoir reçu « comme un coup de couteau » derrière le genou, allant jusqu’à l'immobiliser, relate La Dépêche.

Lydia ne peut plus ignorer la douleur : « Je sentais comme un cordon dans ma cuisse et des bulles étranges dans la jambe, comme les ‘Pop It', jouets anti-stress des enfants, à chaque fois que je touchais ma jambe », précise-t-elle. L’infirmière prend alors rendez-vous pour une échographie du genou.

Début avril, le résultat tombe : un corps flottant est présent dans une veine. Pire, la vie de Lydia pourrait être en danger. « La radiologue, en état de choc, me dit que je suis en urgence vitale », se rappelle Lydia avec émotions.

« C’est un mystère total », un cas rarissime

Crédit photo : Tippapatt/ iStock

Rapidement, Lydia obtient un rendez-vous avec le Dr Nadia Bouhzam, médecin vasculaire à la clinique Médipôle à Toulouse. C’est cette dernière qui aperçoit un objet dans la jambe de Lydia. « Une aiguille, tel un mandrin de cathéter, est coincée dans la veine jumelle du mollet », explique Lydia. Le plus surprenant : l’aiguille serait présente dans la jambe depuis plusieurs années.

Une opération doit être réalisée, mais elle est risquée. C’est le Dr Cherif Ibrahim, chirurgien vasculaire à la clinique Croix-du-Sud (Quint-Fonsegrives) qui s'en charge. Sauf que l’aiguille s’est déplacée. « Elle n’était pas dans la veine comme prévu, mais enfouie dans le muscle », indique le chirurgien.

Il reste désormais une question à élucider. Comment cette aiguille est-elle arrivée dans la jambe de Lydia ?

Crédit photo : Matteo Benegiamo/ iStock

« C’est un mystère total, jamais vu ça. Elle n’a pas pu entrer par simple piqûre, elle était trop profondément ancrée » (Dr Cherif Ibrahim).

Fort heureusement, l’opération s’est bien passée et il n’y a pas eu de réactions infectieuses. Malgré tout, Lydia est toujours choquée de cet événement. Aujourd’hui, elle est en convalescence et doit se faire remplacer au plus vite. Seulement, elle doit fournir des contrats instantanés sinon, elle devra payer ses remplaçants de sa poche.

Les corps étrangers sont très rares en France, entre 400 et 600 sont recensés chaque année.