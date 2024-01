Ivre, elle souhaite la bonne année aux gendarmes en leur montrant ses seins

Dans le Tarn-et-Garonne, une jeune femme s’est illustrée lors d’un contrôle routier en montrant ses seins aux gendarmes. Un geste pour leur souhaiter la bonne année !

Les festivités du nouvel an et leur euphorie ! En pleine soirée du réveillon pour célébrer la nouvelle année, il arrive qu’on se laisse parfois emporter par l’ivresse de la fête. Généralement, on adopte aussi un comportement un peu plus laxiste et on tolère bien plus de choses. Mais attention à ne pas trop se sentir à l’aise non plus, surtout avec les forces de l’ordre.

En tout cas, un soir de Saint-Sylvestre, les gendarmes et le policiers en voient de toutes les couleurs de la part des fêtards. La preuve à Nègrepelisse, en Tarn-et-Garonne, où des gendarmes avaient installé un contrôle routier pour garder un œil vigilant sur les automobilistes, plus enclins à s’accorder quelques verres d’alcool.

Elle montre ses seins aux gendarmes puis… vomit dans la boîte à gants

Lors du contrôle d’une voiture, les gendarmes tombent sur un couple alors que minuit est déjà passé. Le mari est au volant tandis que sa femme, passagère, était visiblement encore dans l’euphorie. Ivre, elle a souhaité la bonne année aux gendarmes en leur montrant sa poitrine !

De quoi surprendre les gendarmes qui ont rapidement retrouvé leurs esprits lorsque la jeune femme s’est mise à vomir dans la boîte à gants du véhicule. Son compagnon étant sobre, il a été prié de reconduire la jeune femme à leur domicile. Le lendemain a dû être d’une grande rudesse pour elle ! On lui souhaite un bon rétablissement.