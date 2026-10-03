“J'ai le droit d'être absent” : élu maire en mai, il administre sa commune à 5000 km de distance depuis Djibouti

Le maire de Casseuil, en Gironde, exerce ses fonctions depuis Djibouti

Drôle de situation à Casseuil en Gironde ! Le maire, élu au mois de mai dernier, continue d’administrer sa commune depuis Djibouti, où il est parti s’installer. Les habitants s’interrogent.

Lorsque les habitants d’une commune élisent un maire, ils s’attendent à le voir occuper son poste et sa fonction de manière régulière, participant activement à la vie municipale. Pourtant, à Casseuil, en Gironde, les habitants font face à une situation très atypique puisque leur maire s’est installé à Djibouti pour rejoindre son épouse.

Un maire en télétravail

Loin d’avoir abandonné son poste, David Gauthier, élu au mois de mai dernier, administre sa commune de 400 habitants en télétravail, à 5000 kilomètres de distance. Une décision annoncée dans le dernier journal communal. L’élu assure toutefois continuer à exercer ses fonctions depuis l’étranger.

« J’ai le droit d’être absent en tant que maire, ça a été vu avec la sous-préfecture de Langon »

Crédit photo : D.R.

Selon lui, son départ a également été évoqué en conseil municipal, qui n’aurait pas souhaité qu’il démissionne. David Gauthier a également choisi de continuer à percevoir l’indemnité de fonction du maire, fixée à 1 155 € bruts par mois, dans son intégralité.

« Je conserve l’entièreté de mon indemnité de maire, j’avais posé la question en conseil municipal et ça a été voté ainsi »

L’élu estime notamment qu’il doit financer ses déplacements entre Djibouti et la France et justifie également cette indemnité par « les heures passées à traiter les dossiers ».

Des habitants perplexes

Des arguments naturellement contestés par certains administrés. « C’est un peu léger », estime une habitante.

Pour continuer à administrer Casseuil, David Gauthier a mis en place un rendez-vous hebdomadaire avec son équipe municipale, chaque mardi. Il affirme recevoir les documents nécessaires et pouvoir suivre les dossiers à distance.

« Il n’y a aucun problème, la commune est gérée comme elle doit être gérée »

Malgré son investissement à distance, certains habitants estiment que l’absence physique du maire pose problème. Un riverain dénonce notamment la dangerosité d’une route qui traverse le village, où plusieurs accidents ont eu lieu. David Gauthier estime que la sécurisation de cette route nécessite surtout des moyens financiers importants plus que sa présence physique.

Crédit photo : D.R.

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Le maire estime être dans son bon droit

Malgré les critiques, le maire n’envisage pas de quitter ses fonctions.

« On aimerait bien que je démissionne pour prendre ma place mais ce ne sera pas le cas, car j’ai le droit d’être absent physiquement en tant que maire. C’est une commune de 400 habitants et on en fait un Dallas. C’est incroyable ! »

Une chose est sûre, le télétravail a vraiment fait des émules, même pour des fonctions politiques et administratives. Une situation qui aurait certainement été inconcevable avant la crise du Covid-19.