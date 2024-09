Ce petit village français abrite la dernière cabine téléphonique du pays... et elle n'arrête pas de sonner

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, toutes les cabines téléphoniques de France ne sont pas hors service. L’une d’elle, située en Alsace, fonctionne encore et est très souvent utilisée.

Auparavant, il fallait se rendre dans une cabine téléphonique pour appeler quelqu’un. Puis, avec le développement des nouvelles technologies et l’arrivée des téléphones, notamment des smartphones, les cabines téléphoniques ont été peu à peu laissées à l’abandon. Aujourd’hui, il n’existe plus qu’une seule cabine téléphonique encore fonctionnelle en France, et elle est située en Alsace.

Crédit photo : iStock

Cette cabine téléphonique se trouve dans le petit village de Murbach et contre toute attente, elle n’arrête pas de sonner ! Officiellement, la cabine doit être utilisée par les habitants pour contacter les secours en cas d’urgence. En effet, Murbach est situé dans une zone blanche, ce qui signifie qu’il n’y a aucun réseau. Pour cette raison, l’opérateur Orange a décidé de laisser la cabine en service.

“Nous sommes en zone blanche, a indiqué Esmeralda Mura, l’adjointe au maire de Murbach. Dans quelques endroits, vous pouvez réussir à capter mais sinon, il faut retourner en direction de Buhl, la ville voisine. Mais on a la fibre !”

Des appels incessants

Avec le temps, cette cabine téléphonique est devenue une véritable attraction touristique. Les touristes n’hésitent pas à passer par Murbach le temps d’un appel et de nombreuses personnes venues de toute la France composent ce numéro : 03 89 74 11 53. Les appels sont tellement nombreux que le maire du village a décidé de mettre un carnet à disposition dans la cabine pour noter la provenance des appels. Belgique, Vaucluse, Beauvais, Marseille, Lyon, Nouvelle-Calédonie… Cette cabine téléphonique n’en finit pas de voyager !

“Allô, ici Lyon ! Je suis très content d’appeler cette cabine téléphonique. J’ai trouvé le numéro sur les réseaux sociaux et je voulais essayer. Les cabines téléphoniques me manquent”, a expliqué Louis, 35 ans, qui s’est amusé à appeler le numéro de la cabine.

Un manque de réseau

Si cette cabine est devenue un divertissement, le manque de réseau sur le territoire partage les habitants. Si certains sont heureux d’être déconnectés, d’autres déplorent le manque de sécurité.

“Une fois, on n’avait plus d’électricité car un poteau était tombé, explique Pierre, un habitant. Le technicien d’EDF est venu mais il devait appeler. La box ne fonctionnait évidemment pas alors j’ai dû ressortir le vieux téléphone, celui où on tourne pour composer les numéros. Vous vous rendez compte ? C’est quand même un problème pour la sécurité.”

D’ici la fin de l’année, de nouveaux opérateurs devraient arriver à Murbach pour installer un réseau. Par la suite, la cabine pourrait rester en activité tant elle est devenue célèbre dans la région.