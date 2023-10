En Alsace, une famille remporte 18 millions d'euros et veut les utiliser pour aider des associations

À Colmar, en Alsace, une famille a récemment remporté l’incroyable somme de 18 millions d’euros au Loto du patrimoine. Avec cet argent, la soeur aînée de la fratrie souhaite soutenir des associations pour “changer la société”.

Samedi 16 septembre, une famille vivant à Colmar, en Alsace, a remporté la somme de 18 millions d’euros en tentant sa chance au Loto du patrimoine. Si la fratrie a souhaité rester anonyme, elle a accepté d’en dire plus sur ce qu’elle comptait faire de tout cet argent.

La sœur aînée de la famille a affirmé qu’elle voulait donner une grande partie de cette somme à des associations. Son objectif : aider à “changer la société”. Depuis plusieurs années, cette femme est engagée auprès de plusieurs associations.

“Je soutiens six associations qui me tiennent à cœur comme la Fédération française de cardiologie, Apprentis d’Auteuil ou encore Chiens guides d’aveugles. Je continuerai à leur donner, mais désormais, je pourrai le faire à une plus grande échelle”, a-t-elle affirmé.

Soutenir des associations

En plus de donner de l’argent à ces associations, elle souhaite soutenir son département et créer une association pour aider les personnes les plus vulnérables.

“Je souhaite que ce projet puisse rayonner dans ma région puis dans toute la France, tel un effet boule de neige”, a-t-elle confié.

Crédit photo : iStock

De son côté, Michel Guntzburger, le buraliste du bureau de tabac Le Favori, est très fier d’avoir vendu ce ticket gagnant.

“Je suis très heureux, je ne pensais pas avoir un aussi gros lot un jour. C’est une fierté pour la ville et pour le bureau de tabac. J’ai voulu appeler mon tabac “Le Favori”, histoire de pousser un peu la chance, mais j’ai tout de même attendu 22 ans. On entend tellement dire qu’on ne gagne jamais ici. Maintenant, c’est fini, on ne pourra plus dire que c’est impossible”, a-t-il déclaré.

Une belle somme qui fait donc la joie du buraliste, de la famille gagnante et des associations qui pourront profiter de cet argent.