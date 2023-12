Qu'est-ce que le lutin farceur, ce drôle de petit elfe qui fait des bêtises dans la maison à l'approche de Noël ?

Depuis le 1er décembre, un petit lutin farceur s’est invité dans certains foyers français… Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle tradition amusante originaire du Canada.

Pour patienter avant Noël, de nombreux enfants ouvrent chaque jour une case de leur calendrier de l’Avent pour y découvrir un chocolat, un bonbon ou un jouet. Cependant, d’autres se réveillent en découvrant qu’un malicieux petit lutin a semé la pagaille dans leur maison.

En effet, de plus en plus de familles décident de suivre la tradition du lutin de Noël farceur. Le principe est simple : le 1er décembre, un lutin du Père Noël arrive dans votre maison et chaque nuit, il se réveille pour faire une bêtise.

Au matin, lorsque votre enfant se lève, il découvre toutes les gaffes réalisées par le lutin pendant la nuit. Les idées sont nombreuses : le lutin peut avoir déroulé le papier toilette, mangé tous les bonbons, joué avec la mousse à raser de papa ou avec les autres jouets de la maison.

Les parents rivalisent d’idées et d’originalité pour amuser leurs enfants au réveil. Car oui, la vraie personne qui se cache derrière toutes ces bêtises n’est pas réellement le lutin… mais l'un des parents ! Pour trouver l’inspiration, nombre d’entre eux ont rejoint des groupes Facebook dédiés au partage de leurs mises en scène toutes plus folles les unes que les autres.

D’où vient cette tradition ?

Cette tradition est originaire du Québec, au Canada. Dans les années 1980, un grand-père aurait fait croire à ses petits-enfants qu’il avait capturé un lutin du Père Noël pour l’héberger chez lui pendant le mois de décembre. Si le lutin était sage toute la journée, il se réveillait chaque nuit pour faire des bêtises.

Célèbre au Canada, cette tradition s’est répandue dans le monde suite à la publication du livre “The Elf on the Shelf” (“L’elfe sur l’étagère” en français) écrit par Carol Aebersold. Charmée par cette coutume, l’auteure canadienne a décidé de la rendre populaire en créant un livre pour l’apprendre aux parents et leur donner des idées de mise en scène.

Une idée originale pour faire patienter son enfant avant Noël et égayer ses matinées. À noter que le jour J, le lutin repartira avec le Père Noël avant de revenir l’année prochaine, pour des bêtises encore plus impressionnantes.