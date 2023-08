Qu'est-ce que le beer tanning, cette tendance dangereuse qui inquiète les dermatologues ?

Devenue virale cet été sur TikTok, la tendance du “beer tanning”, ou bronzage à la bière en français, suscite beaucoup d’inquiétudes chez les médecins. Et il y a de quoi !

Lorsqu’on découvre une nouvelle pratique, on se demande bien souvent qui fut la première personne à la lancer. C’est encore plus vrai quand la tendance semble totalement fantasque, surtout si elle est dangereuse pour la santé.

C’est l’exemple même du “beer tanning” qui gagne de plus en plus d’adeptes à travers le réseau social TikTok. Cette pratique du bronzage à la bière consiste à recouvrir sa peau avec de la bière comme s’il s’agissait d’un autobronzant.

Cette tendance insolite doit sa popularité grandissante à plusieurs influenceurs qui se sont mis en scène en train de s’enduire de bière. Ils affirment alors que la bière offre “le meilleur bronzage de tous les temps”.

Selon eux, le houblon augmenterait la production de mélanine : “Les partisans de cette tendance affirment que les sucres et acides présents dans la bière peuvent aider à foncer la peau, et potentiellement apporter des bienfaits supplémentaires grâce aux antioxydants et vitamines que l’on retrouve dans certaines bières”, souligne une dermatologue à The Independent.

Une tendance dangereuse pour la santé

Cependant, cette théorie souffre de l’absence totale de preuve scientifique sur l’efficacité de la pratique. En revanche, beaucoup de médecins alertent sur les dangers du bronzage à la bière : “Je peux à peine croire que cette folie existe”, déclare l’un deux.

Selon les experts de la peau, la bière pourrait augmenter le vieillissement prématuré de la peau ou entraîner une détérioration structurelle de l’épiderme. Ainsi, le bronzage à la bière exposerait à un risque accru de coups de soleil et de cancer de la peau.

Une conséquence subie par un TikTokeur qui a avoué avoir été brûlé au deuxième degré. Il a aussi déclaré qu'il ne ferait plus jamais ça. Chose à laquelle plusieurs de ses abonnés se sont accordés, reconnaissant les dangers de la pratique.

De plus, certains soulignent que la bière offre peu de confort car elle rend la peau collante, la déshydrate et attire les insectes : “Cette pratique ne permet aucune protection contre les dangereux rayonnements ultraviolets”.

Que la pratique existe et engage celles et ceux qui essayent, c’est une chose. Mais que des influenceurs promeuvent cette tendance en affirmant qu’elle est efficace pour le bronzage, en dépit de toutes précautions sanitaires, ça relève de l’irresponsabilité.

Pour rappel, les brûlures de la peau causées par des coups de soleil augmentent considérablement le risque de développer un mélanome, la forme la plus grave de la maladie. Pensez-y avant de vous enduire de houblon pour vous exposer au soleil. Un mélanome est plus tenace qu’un bronzage !