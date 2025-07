« Je n'ai pas la haine des blancs » : la TikTokeuse qui avait laissé ses abonnés pourrir une boulangerie à cause d'un sandwich présente ses excuses

L'influenceuse à l'origine d'une vague de haine contre une boulangère a présenté ses excuses aux Français et à la commerçante.

Sa vidéo avait suscité une véritable polémique !

Après avoir provoqué une vague de cyberharcèlement contre un commerce de l'Oise qu'elle avait qualifié de « boulangerie de blancs », l'influenceuse, connue sous le nom de @laafemmesigma sur les réseaux sociaux, a pris la parole et fait part de ses regrets.

La jeune femme a par ailleurs présenté ses excuses à la boulangère, mais aussi aux « Français qui se sont sentis offusqués par (ses) propos odieux », dans une longue vidéo de 9 minutes, publiée sur TikTok.

Crédit photo : capture d'écran / TikTok

La Tiktokeuse, à l'origine du cybercharcèlement d'une boulangère, présente ses excuses

« Je voudrais revenir sur l'histoire de la boulangère, j'ai pris le temps de réfléchir, de prendre du recul sur la situation, de faire une petite pause et de m'exprimer clairement sur ce qu'il s'est passé. Donc j'ai eu le temps de revoir, j'ai analysé à maintes et maintes reprises la vidéo, j'ai analysé les propos que j'ai tenus et, effectivement, il y a de quoi faire un scandale, il y a de quoi faire crier toute la France et ça, je ne le rejette pas, c'est indiscutable », déclare-t-elle d'abord.

« Le contexte, c'est que ce jour-là, je n'étais pas dans mon assiette (...) et le sandwich, en fait, c'était la goutte qui a fait déborder le vase et je me suis acharnée sur la boulangère (...) La seule chose qu'on a retenue, c'est pas tellement le fait qu'elle a fait une erreur sur le sandwich et qu'elle n'a pas voulu m'en donner un autre, mais c'est plutôt la manière dont je me suis acharnée sur elle », précise-t-elle ensuite.

« Dire "boulangerie de blanc", en y pensant de manière beaucoup plus profonde, ça peut vouloir dire beaucoup de choses (...) surtout venant de la part d'une femme issue de l'immigration, une femme racisée, comme moi (...) venant de ma part, dire "boulangerie de blanc", ça peut vite vouloir dire "ok, celle-là, elle est dans le communautarisme, elle ne veut pas se mélanger, elle n'est pas fière d'être française, ça peut vouloir dire tout ça alors que pas du tout », poursuit la jeune femme.

Et d'ajouter « Je suis née en France, j'ai grandi en France, je suis allée à l'école de la République, j'ai tout fait en France, donc je suis très fière de tout ça et, en aucun cas, j'en ai honte. En tout cas, je n'ai pas la haine des blancs, ça, ce n'est pas vrai ».

« Le moment où cette horreur est sortie de ma bouche, j'ai réfléchi à toutes les fois où j'ai eu des expériences avec des racistes, j'ai tout mélangé (...) j'ai laissé tout et n'importe quoi sortir de ma bouche. J'ai été submergée par un torrent de haine (...) je me suis transformée en diable, j'étais plus maître de moi-même » (@laafemmesigma)

« J'aurais jamais dû parler d'histoire de hallal ou pas hallal parce qu'au final, cette histoire-là prend de l'ampleur, notamment sur Cnews quand j'ai vu le blog de Morandini qui parle de fatwa (...) là, je me dis que ça va trop loin. Dire que je lance une fatwa parce que j'ai pas voulu manger un sandwich non halal, je voulais juste un sandwich au thon, c'est tout (...) l'histoire de la fatwa, ça n'a rien à voir », déplore-t-elle par ailleurs.

Elle vient de s’excuser.

Je tiens à partager, de la même manière que j’ai partagé sa première vidéo.

Elle m’a fait pleurer, parce qu’il faut du courage pour se remettre en question.

C’est ça qu’on demande.

Une excuse peut apaiser cette division.



On vit une époque où tout nous… pic.twitter.com/VzeRuZejKA — Adelaxia (@EspoirDzz) July 1, 2025

« J'assume tout, j'ai merdé »

« Je veux réellement présenter mes excuses à tous les Français qui se sont sentis offusqués par les propos odieux que j'ai tenus (...) si une personne de race blanche avait dit "c'est toujours comme ça dans les boulangeries de reubeus (beurs/arabes N.D.L.R), les boulangeries de renois (noirs N.D.L.R) ou les épiceries asiat' (asiatiques N.D.L.R), tout le monde aurait crié au racisme, tout le monde serait descendu dans les rues », affirme ensuite la jeune femme.

« Encore une fois, je présente mes excuses à tous les Français qui se sont sentis offusqués par les propos odieux qui sont sortis de ma bouche. Très sincèrement, je m'excuse, je regrette énormément (...) D'autre part, je tiens aussi à présenter mes excuses à ma communauté, la communauté musulmane (...), à tous les musulmans de France parce que je les ai traînés dans la boue avec cette histoire de sandwich », ajoute-t-elle.

La Tiktokeuse appelle également les personnes, ayant posté des commentaires négatifs sur la boulangerie pour salir sa réputation, à cesser ce cyberharcèlement.

« J'assume tout (...) j'ai merdé (...) je suis une grande dame, j'assume les conséquences et je répare ce que j'ai fait, du moins ce qui est réparable. Par contre, là où je n'ai pas la main, c'est le fait que cette pauvre dame s'est pris une vague de haine (...) et je regrette énormément parce qu'elle n'a rien demandé (...) l'erreur fatale que j'ai faite, c'est d'avoir brandi mon téléphone et ça, c'est inadmissible » (@laafemmesigma)

Et de conclure en s'adressant directement à la boulangère : « Je regrette (...) je vous présente mes excuses »