Pour maigrir, cette femme a décidé de se faire... coudre les mâchoires

Dana fait partie des femmes prêtes à tout pour maigrir. La preuve : elle s’est fait coudre les mâchoires pour avaler uniquement des aliments liquides et perdre du poids.

Pour certaines personnes, tous les moyens sont bons pour maigrir. Sur les réseaux sociaux, une tendance très dangereuse a vu le jour. Elle consiste à se coudre les mâchoires entre elles afin de s’empêcher de manger des aliments solides et se nourrir exclusivement de liquide.

Crédit photo : @ZoneInterdite

C’est ce qu’a fait Dana, une adepte de la méthode qui s’est fait relier les mâchoires entre elles.

“L’objectif, c’est de ne plus pouvoir manger de choses qui font grossir. De toute façon, je ne peux même plus manger d’aliments solides, je ne peux que boire. Il faut souffrir pour être belle”, explique Dana.

La jeune femme n’en est pas à son premier coup d’essai puisqu’il s’agit de sa troisième tentative pour perdre du poids. Mais comme l’on peut s’y attendre, ses kilos perdus sont revenus dès qu’elle a recommencé à manger normalement. Cette méthode était pratiquée par le docteur Ari Fishmann, qui a finalement décidé de ne plus recourir à cette pratique.

“On a arrêté parce qu’à long terme, ça ne marchait pas. La patiente venait, on lui faisait le traitement, elle payait et trois mois après, elle revenait à son poids initial”, a-t-il indiqué.

En 2002, Zone Interdite dévoile pour la première fois le phénomène de ces femmes qui se font coudre les mâchoires pour perdre du poids. #ZoneInterdite30ans pic.twitter.com/omx4L0l05K — Zone Interdite (@ZoneInterdite) March 1, 2023

Lors de sa troisième tentative, Dana a perdu 9 kilos. Bien que la procédure ne devait durer qu’un mois pour éviter les complications, la jeune femme a insisté pour poursuivre malgré les risques et a tenu pendant deux mois.

Cette pratique très controversée comporte de nombreux risques car elle peut provoquer des carences. Elle est également peu hygiénique car elle peut causer de gros problèmes aux gencives, des infections et des problèmes dentaires si la personne ne se brosse pas les dents pendant plusieurs semaines. Ainsi, il est recommandé de tester d’autres méthodes plus saines pour perdre du poids, comme adopter une meilleure alimentation et faire du sport.