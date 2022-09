Marcher cette distance tous les jours pourrait vous faire perdre du poids

Pour perdre du poids, il est recommandé de faire attention à son alimentation, de faire du sport et... de la marche. Voici la distance idéale à marcher chaque jour pour perdre du poids.

La marche est un excellent moyen de prendre soin de sa santé puisque le fait de marcher quotidiennement aide à tonifier les muscles et à rester actif. Si l'on veut faire attention à sa ligne, la marche peut également nous aider à perdre du poids.

Mais quelle distance faut-il marcher quotidiennement pour avoir des résultats ? Voici la réponse.

Quelle distance marcher pour perdre du poids ?

Selon les professionnels de santé, il serait possible de perdre 500 grammes par semaine ou plus en marchant, et jusqu'à 9 kilos en cinq mois. Pour commencer, il est conseillé de marcher trois fois par semaine pendant 15 à 20 minutes. Ensuite, l'idéal serait d'atteindre les 30 à 60 minutes de marche par jour pour être dans des conditions optimales, tout en augmentant les distances progressivement et en restant régulier.

En moyenne, marcher 1 km équivaut à faire 2 000 pas et à brûler 100 calories. Ainsi, pour perdre 500 grammes par semaine, il est conseillé d'effectuer 10 000 pas par jour, soit environ 8 km ou 1h40 de marche.

Avant de se mettre à la marche à pied, plusieurs facteurs doivent être pris en compte. Il est important de savoir où l'on veut faire de la marche ainsi que notre poids corporel, pour calculer efficacement le nombre de calories à perdre par jour ainsi que la distance à parcourir. Pour s'aider, il est possible d'utiliser un podomètre. Enfin, pensez à contrôler votre alimentation en mangeant sainement