Ce millionnaire se sert du sang de son fils pour... rajeunir

Bryan Johnson est un millionnaire américain qui refuse de se voir vieillir et fait tout pour rester jeune. Dernièrement, il a trouvé une nouvelle méthode controversée qui consiste à se faire perfuser le sang de son propre fils.

Bryan Johnson est un millionnaire américain âgé de 45 ans. Angoissé par la vieillesse, cet homme a décidé de tout faire pour ne plus vieillir et retrouver sa jeunesse. Pour cela, il cherche sans cesse de nouvelles techniques anti-âge et n’hésite pas à dépenser sa fortune dans ses expériences.

Actuellement, le millionnaire suit un programme très strict et méticuleux qui contrôle son alimentation, son sommeil, ses activités sportives et son état de santé. L’objectif de ce programme millimétré est d’inverser le processus de vieillissement de ses organes. Chaque mois, Bryan Johnson subit des dizaines de tests médicaux comme des lasers, des IRM, des électrocardiogrammes, des tests sanguins et des coloscopies, afin de contrôler son état de santé et l’avancée de ses expériences.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bryan Johnson (@bryanjohnson_)

Selon les résultats des médecins, le nouveau mode de vie de Bryan porterait ses fruits puisque son “âge biologique global” aurait baissé de cinq ans. Ainsi, le quarantenaire aurait le cœur d’un homme de 37 ans, la peau d’un garçon de 28 ans ainsi que les poumons et la forme physique d’un individu de 18 ans.

Il se fait perfuser le sang de son fils

Malgré ces bons résultats, Brian Johnson n’a pas souhaité s’arrêter là et a mis sa famille à contribution. Le millionnaire est le père de Talmage, un jeune homme âgé de 17 ans, qui a accepté de l’aider… en lui donnant son propre sang.

Récemment, Talmage s’est fait prélever un litre de sang qui a été séparé en quatre parties pour différencier son plasma liquide, ses globules rouges et blancs ainsi que ses plaquettes. Après un drainage, Bryan s’est ensuite fait transfuser le sang de son fils dans ses veines. En plus de cela, le millionnaire a décidé de donner son propre sang à son père, âgé de 77 ans, pour pousser l’expérience jusqu’au bout.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bryan Johnson (@bryanjohnson_)

“Mon fils, mon père et moi avons réalisé le premier échange de plasma multigénérationnel au monde”, a rédigé Bryan Johnson, en légende d’une publication Instagram.

Si Bryan a eu cette idée pour le moins farfelue, c’est parce que dans l’imaginaire collectif, le sang des enfants et des adolescents aurait des vertus rajeunissantes pour les personnes plus âgées. Cependant, ces idées sont controversées et n’ont jamais été prouvées scientifiquement.