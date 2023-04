Cet homme de 45 ans aurait trouvé le secret pour rajeunir, mais sa méthode... est terrifiante

Un quadragénaire américain prétend avoir trouvé la méthode idoine pour ne plus vieillir.

Voilà des siècles que l’homme cherche par tous les moyens à percer le secret de l’immortalité.

Ne plus jamais vieillir et jouir d'une jeunesse éternelle représentent en effet le but ultime pour certaines personnes désireuses de traverser les époques, sans que leur corps ne subisse les affres du temps.

Si ce rêve reste bien sûr inaccessible, beaucoup cherchent néanmoins à s’en approcher, en essayant de rallonger leur espérance de vie.

Et à ce petit jeu-là, Bryan Johnson semble avoir un temps d’avance.

Crédit photo : Bryan Johnson / capture d'écran You Tube

Il prétend avoir trouvé le secret du rajeunissement

Ce millionnaire américain, âgé de 45 ans, prétend détenir la méthode parfaite pour rajeunir mais celle-ci s’avère plutôt draconienne.

Entrepreneur à la Silicon Valley en Californie, ce quadragénaire aurait ainsi le corps d’un adulte de 37 ans, la peau d’une personne de 28 ans et la condition physique d’un jeune homme de 18 ans.

Pour aboutir à ce résultat, il s’inflige une discipline d’ascète qui s’inscrit dans le cadre d’un projet baptisé Blueprint (lancé en 2021) pour lequel il consacre 2 millions de dollars par an, soit environ 1,8 million d’euros.

Pour suivre ce programme drastique, qui a pour but de réduire son âge biologique, Bryan a tout prévu en aménageant une pièce spéciale de sa luxueuse villa de Los Angeles, transformée pour l’occasion en véritable clinique médicale ou laboratoire, c’est selon.

Crédit photo : DR

Toutes ses journées sont programmées à la seconde près. Ainsi, chaque matin, il se lève à 5h, prend deux repas par jour, à 6h et 11h, puis se couche le soir, à 20h précises, après avoir porté des lunettes spécialement conçues pour bloquer la lumière bleue.

Lorsqu’il dort, sa chambre est dans l’obscurité la plus totale et il doit absolument être seul, selon nos confrères de Slate.

Son alimentation est essentiellement végétalienne et peu calorique. De plus, Bryan ne boit pas une seule goutte d’alcool et ne s’autorise que très peu d’aliments sucrés

En parallèle, il s’inflige des séances de sport assez intensives.

Son quotidien est également rythmé par une batterie de tests et de traitements sous la supervision d’une équipe médicale. Son sang est analysé en permanence, notamment pour vérifier son taux de cholestérol et il subit des séances au laser pour rajeunir sa peau. Son ouïe, ses poumons, son rythme cardiaque ou encore ses réflexes sont constamment sous surveillance.

Son hygiène de vie est exemplaire mais ça n’a pas toujours été le cas. Aujourd’hui à l’abri du besoin après avoir vendu sa société de paiement en ligne pour 800 millions de dollars (746 millions d’euros), Bryan était en effet en surpoids dans une autre vie.

Crédit photo : Bryan Johnson / capture d'écran You Tube

Crédit photo : Bryan Johnson / capture d'écran You Tube

Crédit photo : Bryan Johnson / capture d'écran You Tube

Des années durant, il a ainsi vécu une vie rythmée par le stress et la dépression, mais tout ceci n’est plus qu’un lointain souvenir.

Sa démarche a de quoi effrayer mais elle pourrait bien s’avérer utile à l’avenir, selon certains scientifiques.

« S’il réussit dans quinze ans à démontrer vraiment que ses biomarqueurs de vieillissement sont altérés ou ralentis de façon très claire, comparés à la population en général, ce serait vraiment intéressant et assez unique », affirme ainsi Francis Rodier, chercheur spécialisé en vieillissement qui travaille au Centre de recherches du CHUM à Montréal,

Pas inutile donc, mais certainement pas à la portée de tout le monde non plus.

Crédit photo : DR