Des microplastiques trouvés dans le sang humain pour la première fois

La pollution microplastique a été détectée dans le sang humain pour la première fois, les scientifiques ayant trouvé les minuscules particules dans près de 80 % des personnes testées.

Crédit : REUTERS

À voir aussi

Cette découverte montre que les particules peuvent se déplacer dans le corps et se loger dans les organes. Leur impact réel sur la santé est encore inconnu mais les chercheurs sont inquiets car les microplastiques endommagent les cellules humaines en laboratoire et on sait déjà que les particules de la pollution atmosphérique pénètrent dans l'organisme et provoquent des millions de décès prématurés chaque année.

D'énormes quantités de déchets plastiques sont déversées dans l'environnement et les microplastiques contaminent désormais la planète entière, du sommet du mont Everest aux océans les plus profonds. L’Homme ingurgite ces minuscules particules par l'intermédiaire de la nourriture, de l'eau ainsi que de l’air qu'il respire et ces dernières ont été retrouvées dans les selles de bébés et d'adultes.

Les scientifiques ont analysé des échantillons de sang provenant de 22 donneurs anonymes, tous des adultes en bonne santé, et ont trouvé des particules de plastique dans 17 d'entre eux. La moitié des échantillons contenaient du plastique PET, couramment utilisé dans les bouteilles de boissons, tandis qu'un tiers contenait du polystyrène, utilisé pour emballer les aliments et d'autres produits. Un quart des échantillons sanguins contenaient du polyéthylène, à partir duquel sont fabriqués les sacs en plastique.

« Notre étude est la première indication que nous avons des particules de polymère dans notre sang, il s’agit d’un résultat révolutionnaire. Mais nous devons étendre la recherche et augmenter la taille des échantillons et le nombre de polymères évalués » a déclaré le professeur Dick Vethaak, écotoxicologue à la Vrije Universiteit d’Amsterdam aux Pays-Bas. Et justement, d’autres études menées par un certain nombre de groupes sont déjà en cours.

Crédit : Samuel Bollendorff - Tara Expeditions Foundation

« Il est certainement raisonnable de s'inquiéter. Les particules sont là et sont transportées dans tout le corps » a-t-il ajouté. Il a déclaré que des travaux antérieurs avaient montré que les microplastiques étaient 10 fois plus présents dans les selles des bébés que dans celles des adultes et que les bébés nourris avec des bouteilles en plastique avalent des millions de particules microplastiques par jour. Il a expliqué : « nous savons aussi de manière générale que les bébés et les jeunes enfants sont plus vulnérables à l'exposition aux produits chimiques et aux particules. Cela m'inquiète beaucoup. »

La nouvelle recherche est publiée dans la revue Environment International et a adapté les techniques existantes pour détecter et analyser des particules aussi petites que 0,0007 mm. Certains des échantillons de sang contenaient deux ou trois types de plastique. L'équipe a utilisé des aiguilles de seringue en acier et des tubes en verre pour éviter toute contamination et a testé les niveaux de fond de microplastiques en utilisant des échantillons vierges.

Les scientifiques ont souligné que la quantité et le type de plastique variaient considérablement d'un échantillon de sang à l'autre. Il s'agit d'une étude pionnière et d'autres travaux sont maintenant nécessaires. Selon lui, les différences pourraient refléter une exposition à court terme avant le prélèvement des échantillons sanguins, comme le fait de boire dans une tasse à café recouverte de plastique ou de porter un masque en plastique.

Crédit : Triple Pundit

Définir l’impact réel du plastique sur la santé

« La grande question est de savoir ce qui se passe dans notre corps. Les particules sont-elles retenues dans le corps ? Sont-elles transportées vers certains organes, en passant par exemple la barrière hémato-encéphalique ? Et ces niveaux sont-ils suffisamment élevés pour déclencher une maladie ? Nous devons de toute urgence financer de nouvelles recherches pour pouvoir le découvrir » peut-on lire dans le rapport d’étude. Cette nouvelle recherche a été financée par l'Organisation nationale néerlandaise pour la recherche et le développement dans le domaine de la santé et par Common Seas, une entreprise sociale qui œuvre à la réduction de la pollution plastique.

« La production de plastique devrait doubler d'ici 2040. Nous avons le droit de savoir ce que tout ce plastique fait à notre corps » a déclaré Jo Royle, fondatrice de l'organisation caritative Common Seas. L’association, ainsi que plus de 80 ONG, scientifiques et députés, demandent au gouvernement britannique d'allouer 15 millions de livres sterling à la recherche sur les effets du plastique sur la santé humaine. L'UE finance déjà des recherches sur l'impact des microplastiques sur les fœtus et les bébés, ainsi que sur le système immunitaire.

Pour conclure, le constat est particulièrement inquiétant !