À l’annonce de la grossesse de sa fille, une mère décide de lui faire construire une annexe au fond de son jardin, près de Londres.

Un parent ferait tout pour son enfant et c'est justement ce qu'a fait Sacha Warren, résidente à Epsom, dans le Surrey, près de Londres. Maman d’une jeune fille dans la vingtaine, elle a réagi à une annonce fracassante de la meilleure des manières.

Alors que sa jeune fille, âgée de 22 ans en juin 2025, lui annonce qu’elle est enceinte, sans moyen de se loger, cette mère de famille décide de lui construire une annexe au fond de son jardin.

Une mère dévouée qui décide de construire une maison pour sa fille

Racontée dans la revue Business Insider, cette histoire familiale est devenue virale. Et pour cause : après avoir acheté une maison en 2001 et acquis son premier appartement en 1997, grâce à l'aide financière de son père, elle a fini en 2018 de rembourser son crédit immobilier.

Quelques années plus tard, à l'annonce de la grossesse de sa fille, Sacha n'hésite pas et propose à cette dernière et à son gendre de vivre sous son toit, à un détail près : dans une annexe au fond du jardin.

Une annexe construite spécialement pour accueillir sa fille et son petit-enfant



Mais pour construire cette petite maison, Sacha a contracté un prêt immobilier sur 20 ans en utilisant sa maison comme garantie. Sa fille et son compagnon lui versent 700 £ par mois (soit 838 euros), charges comprises, pour couvrir les mensualités.



Une annexe qui comprend tout le confort nécessaire avec notamment deux chambres, une salle de bains, une cuisine ouverte et un salon. Une construction unique qui a pris seulement six semaines. Sa fille a accouché en janvier 2024 et le jeune couple a emménagé dans l'annexe en septembre 2024.



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Une cohabitation familiale qui permet à chacun de conserver son indépendance



Interrogée par le média américain, la mère de famille, et grand-mère, a confié qu'elle travaillait dans la même entreprise, dans le secteur de l'accompagnement des personnes atteintes de démence, que sa fille. Du côté du quotidien, elles organisent leurs horaires pour pouvoir se retrouver et faciliter la garde du bébé. Le plus de cette cohabitation inédite ? Chaque personne conserve son indépendance, tout en ayant la possibilité de passer du temps ensemble. Cette proximité sans renoncer à son indépendance rappelle le choix de cette grand-mère installée chez son fils, dans une maisonnette au fond du jardin.



Preuve qu'un parent et un grand-parent feraient tout pour le bonheur de leurs enfants, et même de leur descendance.