Une retraitée américaine a fait construire une maisonnette au fond de son jardin et a laissé sa fille, devenue veuve, habiter la propriété principale afin qu’elles restent ensemble.

Un arrangement familial !

En 2021, Christine Wilder-Abrams a commencé à avoir des difficultés à monter et descendre les escaliers de son logement à deux étages à Oakland, en Californie.

Très attachée à sa demeure, que cette Américaine avait acquise en 1987 pour environ 230 000 dollars (environ 210 000 euros), elle a refusé de quitter son foyer et le quartier où elle avait vécu pendant près de 35 ans.

Le hic ? Ses difficultés à se déplacer compliquaient son quotidien. Face à ce dilemme, elle a eu l’idée de construire une maisonnette indépendante au fond de son jardin. Elle a ensuite proposé à sa fille de venir habiter dans la maison principale.

« J’étais prête à vivre dans un logement plus petit et plus facile à entretenir. La maison est située en ville, ce qui offre également de nombreuses possibilités à ma fille », a déclaré Christine en 2024 à Business Insider.

Une grand-mère fait construire une maisonnette dans son jardin

En 2021, Christine a fait construire une habitation de plain-pied de 52 mètres carrés. Celle-ci comprend une chambre, une salle de bain, une cuisine équipée et un salon confortable doté de grandes fenêtres.

Ce n’est pas tout. La septuagénaire dispose aussi d’une terrasse et d’un petit jardin. Au total, elle a déboursé 350 000 dollars (environ 320 000 euros) pour concrétiser ce projet.

Appelé ADU (Accessory Dwelling Unit), ce type de logement annexe est en vogue. Ce couple a lui aussi fait construire une maison de 45 m² au fond du jardin pour que leur fils autiste de 26 ans vive seul.

Crédit Photo : Christine Wilder-Abrams

Sa fille s’est installée en mai 2022 dans la maison principale de 186 mètres carrés, qui compte trois chambres et deux salles de bains, avec sa propre fille.

Cette cohabitation sur le même terrain rappelle l’histoire de cette grand-mère qui a emménagé dans un studio de 37 m² au fond du jardin de sa fille pour garder ses petites-filles.

Sa fille devenue veuve occupe la maison principale

Si les bons comptes font de bons amis, ce proverbe s’applique aussi à Christine et à sa fille. Les deux femmes ont en effet trouvé un arrangement financier qui leur convient.

Pour financer la construction de sa maisonnette, Christine a contracté un deuxième prêt hypothécaire sur sa propriété, tandis que le premier a été entièrement remboursé.

Comme le précise Business Insider, sa fille, devenue sa locataire, lui verse un loyer de 1 500 dollars (environ 1 370 euros) par mois, ce qui couvre les mensualités de son nouvel emprunt.

Une chose est sûre : Christine ne regrette pas son choix et adore son nouveau nid douillet, même si elle a dû se séparer de certains objets et meubles qui lui étaient chers.

« Je trouve que posséder moins d'affaires est libérateur. Il y a tout simplement moins de choses dont je dois m'occuper ou dont je dois me soucier constamment », a-t-elle expliqué.

Crédit Photo : Christine Wilder-Abrams

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Un arrangement qui convient à toute la famille

Depuis qu’elles vivent sur la même propriété, Christine et sa fille peuvent s’entraider. Cette entraide rappelle aussi le choix de cette femme de faire venir vivre sa belle-mère chez elle pour faciliter le quotidien familial.

« Je n'étais pas sûre qu'elle veuille retourner dans sa maison d'enfance, mais elle en est ravie », a confié la propriétaire des lieux, qui ne travaille plus.

Il faut dire que cette grand-mère, qui profite régulièrement de la présence de sa petite-fille, a elle aussi pu compter sur le soutien de sa famille après son opération du genou en 2023.

Selon ses dires, sa convalescence aurait été beaucoup plus difficile sans l’aide précieuse de sa fille.