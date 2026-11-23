Du haut de ses 75 ans, Janet a fait construire un logement indépendant dans le jardin de son fils et sa famille pour se rapprocher d’eux tout en conservant son indépendance.

Une solution idéale

De plus en plus de personnes âgées se tournent vers les logements indépendants pour deux raisons : vivre à proximité de leurs proches et faire des économies.

C’est notamment le cas de cette grand-mère qui a fait construire un cottage sur le terrain de sa fille. Même son de cloche pour Janet, une Américaine, qui a sauté le pas en 2020.

À 75 ans, elle s’installe au fond du jardin de son fils

Alors âgée de 75 ans, Janet a découvert le concept des logements annexes (ADU) lorsque ceux-ci sont devenus légaux dans une petite ville du centre du Kentucky.

Son fils et sa belle-fille, qui vivaient dans cette commune, y ont alors vu une occasion à saisir. Ils lui ont proposé de venir s’installer dans leur jardin. Le couple a lui-même financé la construction de la maisonnette pour la septuagénaire.

Pour ce faire, ils se sont tournés vers un constructeur local. Pour la construction de base, ils ont déboursé 60 000 dollars (environ 55 000 euros) pour un petit cottage de près de 30 m², bâti sur des fondations et dépourvu de roues.

Après neuf mois de travaux, Janet a pu emménager dans son nouveau chez-elle.

Une maisonnette qui dispose de tout le confort nécessaire

Cette mamie a pris ses quartiers sur le terrain de la maison principale de son fils et de son épouse.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Janet dispose de tout le confort nécessaire. Elle a meublé son nid douillet avec des meubles IKEA et sa mini-maison regorge de rangements, dont certains sont dissimulés.

À l’intérieur, la retraitée profite d’un espace nuit, d’une salle de bain avec douche à l’italienne, d’une cuisine équipée avec des appareils électroménagers et d’une mezzanine dédiée aux rangements.

Sa bâtisse est pourvue de grandes fenêtres en hauteur qui apportent de la lumière dans la pièce principale. Ce n’est pas tout. Janet possède aussi une terrasse que son fils lui a construite. Elle y a fait installer un abri.

Enfin, cette locataire pas comme les autres bénéficie d’un système de chauffage et de climatisation réversible.

Crédit Photo : Janet

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À 75 ans, elle profite pleinement de ses proches

Une chose est sûre : toute la famille sait comment optimiser l’espace. Janet peut utiliser sa machine à laver et son sèche-linge dans le garage attenant. À l’époque, elle avait prévu d’installer un store de terrasse.

À l’instar de cette Américaine, qui vit sur le terrain de sa fille, Janet ne regrette pas son choix. Elle peut désormais profiter à 100 % de ses proches, notamment de ses petites-filles.

Crédit Photo : Janet

Si la septuagénaire a considérablement réduit la taille de son logement, ce changement en valait la peine. Cette dernière adore vivre à proximité de sa famille, et ses journées sont bien occupées.

« Je jardine sur la terrasse et à côté de la maison, mais les enfants s’occupent de l’entretien du jardin », avait-elle expliqué à Tiny House Talk.

Avant d’ajouter :

« Nous veillons sur les animaux de compagnie les uns des autres, nous nous prêtons des outils dont nous avons besoin, une tasse de sucre ou même une voiture lorsque c’est nécessaire ».

De prime abord, Janet avait prévu de vivre dans un habitat participatif. Le hic ? La récession a changé ses plans. Elle s’est alors tournée vers une maisonnette indépendante. En France, un village de tiny houses à Saint-Brieuc associe petits logements et voisinage intergénérationnel.