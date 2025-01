Leboncoin : vous n'arriverez plus à vous passer de cette nouvelle fonctionnalité géniale pour faire des affaires

Pour simplifier et accélérer vos recherches sur Leboncoin, la plateforme a fait appel à l’intelligence artificielle. Voici comment s’en servir, c’est un jeu d’enfant.

Leboncoin est l’un des sites les plus visités de France. Chaque mois, il enregistre 28 millions de visiteurs. Il faut dire que ce site créé en 2006 met en vente toutes sortes de produits. Aussi bien de l’électroménager et des vêtements que des biens immobiliers et des véhicules. Ce n’est pas pour rien que Leboncoin est le leader en la matière.

Que vous soyez vendeurs, acheteurs ou que vous souhaitiez échanger vos objets, Leboncoin est le site référence. Et en ce début d’année 2025, Leboncoin vient de donner un nouveau coup de neuf à sa plateforme.

Pour cela, le site a fait appel à l’intelligence artificielle. L’IA doit désormais rendre plus facile la navigation sur le site tout en offrant une expérience personnalisée pour chaque visiteur.

L’IA pour une navigation personnalisée et rapide sur Leboncoin

Capture d'écran Leboncoin, catégorie Meubles

Cette nouvelle fonctionnalité doit aider les acheteurs à trouver l’objet qu’ils recherchent plus rapidement. Pour cela, il vous suffit de télécharger une image de l’objet désiré sur l’application Leboncoin (sur la version la plus récente). Ensuite, l’IA prend le relais.

Si vous avez, par exemple, téléchargé l’image d’un meuble, l’IA de Leboncoin va l’analyser afin de vous proposer des offres sur des objets similaires. Cela permet à l’IA de resserrer les recherches afin de cibler les annonces les plus pertinentes pour vous.

Pour ceux qui souhaiteraient vendre : une photo accompagnée d’un titre suffira à l’IA de générer une description de l’objet mis en vente et de suggérer un prix automatique en se basant sur des annonces d’objets similaires. L’IA peut également conseiller les meilleurs modes de livraison.

Acheter ou vendre sur Leboncoin deviendra un jeu d’enfant extrêmement simple d’utilisation et rapide. Pour l’instant, l’IA de la plateforme n’est disponible que pour les catégories suivantes : « Jeux et Jouets », « Jeux Vidéo » et « Électroménager ». Mais d’autres en bénéficieront très prochainement. Ce sera notamment le cas des annonces immobilières.