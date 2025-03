Une femme de 70 ans tombe et reste coincée dans sa baignoire pendant 6 jours, elle survit en... buvant de l'eau

À Martigues, une septuagénaire s’est fait une belle frayeur : tombée dans sa baignoire, elle ne parvenait pas à se relever et est restée bloquée pendant six jours jusqu’à l’arrivée des pompiers.

Avec le temps, les personnes âgées perdent en mobilité et en équilibre, et les chutes deviennent de plus en plus fréquentes. C’est le cas de cette femme âgée de 75 ans qui, victime d’une lourde chute, a été sauvée par le chiot de ses voisins.

Cette femme n’est pas la seule à s’être blessée en tombant. Dans les Bouches-du-Rhône, les pompiers ont récemment secouru une femme âgée de plus de 70 ans, à Martigues. La septuagénaire est tombée dans sa baignoire, après avoir glissé au moment de prendre sa douche. Malheureusement, elle devait subir une opération à la hanche et n’a pas pu se relever après sa chute. Ainsi, elle était incapable de bouger et de prévenir qui que ce soit.

Crédit photo : iStock

La femme est restée bloquée dans sa baignoire pendant six jours avant d’être secourue par les pompiers. C’est son fils qui, inquiet de ne pas avoir de nouvelles de sa mère, a prévenu les voisins. Habitant à Bordeaux, il ne pouvait pas rendre visite en urgence à sa mère. Finalement, les pompiers ont été prévenus.

Elle survit en buvant de l’eau

Sur place, les pompiers ont enfoncé la porte d’entrée et ont finalement retrouvé la septuagénaire dans sa baignoire, comme le rapporte France 3. La femme blessée était heureuse de voir les secours arriver. Selon ses propos, elle a réussi à survivre six jours en buvant de l’eau dans sa baignoire, selon La Provence.

Crédit photo : iStock

Plus de peur que de mal pour la septuagénaire, qui s'en est finalement miraculeusement sortie. Hospitalisée, elle est aujourd’hui saine et sauve.