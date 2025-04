Paraplégique et atteinte d'un cancer, elle sauve 19 personnes d'un incendie... et se retrouve à la rue

Le 28 mars dernier, Laurence Durant a sauvé la vie de 19 personnes alors que son immeuble prenait feu. Mais aujourd’hui, cette femme paraplégique et atteinte d’un cancer n’a pas d’autre choix que de vivre dans sa voiture.

Laurence Durant est une femme pas comme les autres qui a sauvé de nombreuses vies le 28 mars dernier. Aux alentours de 6 heures du matin, un incendie s’est déclaré dans son appartement, situé au rez-de-chaussée d’un immeuble à Epinay-sous-Sénart, en Essonne.

Laurence est paraplégique et atteinte d’un cancer du poumon, mais malgré son handicap et sa maladie, elle a redoublé d’efforts pour alerter toutes les personnes qui vivaient dans son immeuble. Plutôt que de s’éloigner de la fumée, cette ancienne militaire est montée dans l’ascenseur pour frapper à toutes les portes de chaque étage et réveiller tout le monde.

“Quand j’ai vu les flammes, la première chose à laquelle j’ai pensé, ce sont les enfants. Il fallait que tout le monde sorte”, a-t-elle confié à Midi Libre.

Elle sauve 19 personnes

Grâce à l’intervention de Laurence, tout le monde a été évacué et aucune personne n’a été blessée. Au total, Laurence a sauvé la vie de 19 de ses voisins ce jour-là. Malheureusement, l’héroïsme dont elle a fait preuve n’a pas été récompensé. Aujourd’hui, Laurence est contrainte de vivre dans sa voiture. Traumatisée par l’événement, elle souffre de réveils nocturnes et se réveille régulièrement paniquée et en sueur.

Après l’incendie, Laurence n’a pas eu de solution immédiate pour être relogée. Selon des informations de Ouest-France, son bailleur lui a fait des propositions de logement qui ne lui convenaient pas. Les premiers temps, elle a vécu dans un hôtel financé par son assurance mais aujourd’hui, elle est obligée de vivre dans sa voiture.



Pour la soutenir, ses proches ont lancé une cagnotte en ligne. Ce vendredi 18 avril, 2 800 euros avaient été récoltés grâce à la générosité des donateurs. Par la suite, Laurence et ses proches espèrent recevoir suffisamment d’argent pour lui permettre de retrouver un logement décent.

