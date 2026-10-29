Il trouve 182 000 dollars cachés dans le mur d'une salle de bain et appelle la propriétaire : au bout du compte, c'est le tribunal qui a fait le partage

Cet entrepreneur de l’Ohio a découvert un trésor datant de la Grande Dépression caché dans les murs, mais n’a presque rien touché à cause d’une mésentente avec sa propriétaire.

Alors qu’il faisait des rénovations dans une propriété, un entrepreneur a découvert 182 000 dollars cachés dans les murs.

Si l’homme en a parlé à la propriétaire afin de couper la poire en deux et se répartir l’argent, celle-ci n’a pas voulu et l’affaire s’est terminée devant la justice.

Des billets datant de la Grande Dépression découverts dans les murs d’une salle de bain

Au printemps 2006, Bob Kitts rénove la salle de bain d’une propriété vieille de 83 ans que loue Amanda Reece dans l’Ohio.

Durant les travaux, l’entrepreneur découvre 182 000 dollars en billets datant de la Grande Dépression, cachés dans les murs. Les billets étaient enfermés dans deux coffres métalliques verts suspendus par un fil sous l’armoire à pharmacie, indique Cleveland19.

Sur les enveloppes contenant les billets était inscrit l’adresse de l’expéditeur : « P. Dunne News Agency ». « J’ai aperçu un billet de 50 dollars et j’ai eu un léger étourdissement », raconte Bob Kitts dans sa déposition.

« L’affaire de la cupidité »

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Ni une ni deux, il appelle la propriétaire qui arrive en moins de 45 minutes et c’est là que les ennuis commencent. Ensemble, ils comptent d’abord l’argent et l’empilent sur la table de la salle à manger avant de prendre la pose pour des photos.

Vient alors le moment de répartir l’argent entre eux. Elle lui propose 10%, il en réclame 40%. Ne parvenant pas à un accord, ils se tournent vers la justice mettant au courant les 21 descendants de Patrick Dunne (un riche homme d'affaires à qui appartenait l’argent) qui demandent finalement leur part.

« Je l’ai surnommé "l’affaire de la cupidité". Si ces deux personnes s’étaient assises pour régler leurs différends et se partager l’argent, les héritiers n’en auraient rien su. Comme elles n’ont pas réussi à s’asseoir pour procéder à un partage rationnel, elles ont toutes deux fini par tout perdre », pointe l’avocat Gid Marcinkevicius, qui représente la succession Dunne.

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L’entrepreneur touche 1586 dollars sur les 182 000 découverts

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Sauf qu’un an plus tard et une fois l’affaire portée devant la justice, il ne restait plus beaucoup d’argent. Amanda Reece a dépensé 14 000 dollars dans un voyage pour Hawaï avec sa mère et vendu une partie des billets restants sur eBay. Elle raconte aussi qu’on lui a volé 60 000 dollars qu’elle avait caché dans une boîte à chaussure mais qu’elle n’a jamais déclaré le vol à la police.

Pour Gid Marcinkevicius, l’histoire est fausse sans qu’il parvienne à le prouver. Dans sa déposition, Amanda Reece admet également avoir songé à se déclarer en faillite tandis qu’une banque a déjà saisi l’un de ses biens immobiliers alors qu'elle croule sous les dettes.

Le tribunal des successions du comté de Cuyahoga a décidé de répartir l’argent des valeurs des pièces restantes (soit 38 592 dollars) entre Bob Kitts et les héritiers. Ainsi, Bob Kitts n’aurait perçu que 5 287 dollars et les 21 héritiers 1 586 dollars chacun. Selon un magistrat, les héritiers auraient dû percevoir 157 000 dollars car les enveloppes portaient le nom Dunne, faisant d’eux les propriétaires de l‘argent.