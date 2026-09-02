Un SDF trouve une valise remplie de 4 390 euros et distribue des billets de 50 euros aux passants, la police l'arrête et confisque l'argent

En Italie, un sans-abri a distribué des billets de 50 euros aux passants, provenant d’une valise contenant 4 390 euros.

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Un homme tient une valise

À Belluno, en Italie, une scène improbable a eu lieu début août. Un sans-abri se trouvait sur un parking avec une valise remplie de billets, et distribuait des coupures de 50 euros aux passants.

BellunoCrédit photo : iStock

Ce sans-abri est un Irakien nommé Haider, qui vit sous une tente près de la gare de Belluno. L’homme a trouvé une valise contenant des liasses de billets et au lieu de garder l’argent pour lui, il a décidé de le distribuer aux passants, comme cet autre SDF qui a donné son dernier billet à une femme qu’il ne connaissait pas.

Des coupures de 50 euros

Ainsi, Haider se promenait sur un parking avec la valise à moitié ouverte et pleine de billets, et distribuait des coupures de 50 euros aux passants qu’il croisait.

“Tout le monde le connaît et je dois dire que, tout bien considéré, il est apprécié. Beaucoup ont essayé de l’aider, on lui a offert à manger et un toit, on a cherché des solutions pour le sortir de la rue. Mais il a toujours refusé de manger, il a toujours refusé de dormir où on lui proposait. Les services sociaux le connaissent et surveillent ses déplacements. Il est en assez bonne santé, compte tenu de son état, mais toute cette histoire est vraiment étrange”, a déclaré Marco Dal Pont, conseiller municipal de Belluno, au Corriere della Sera.

Une valise remplie de billetsCrédit photo : iStock

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4 390 euros dans la valise

Si certains passants ont cru à une plaisanterie ou ont pensé que les billets étaient faux, la situation était bien réelle. Tout comme ce sans-abri qui a trouvé un portefeuille contenant 2 000 euros, Haider n'a pas voulu garder l'argent pour lui. En comprenant que les billets étaient vrais, un passant a alerté la police. Sur place, les agents ont interpellé le sans-abri et ont saisi 4 390 euros en coupures de 50 euros dans la valise.

Haider n’a pas révélé où il avait trouvé cet argent, et la communication avec les forces de l’ordre était d’autant plus difficile que l’homme ne parle pas un mot d’italien. Le montant restant dans la valise a été récupéré par la police et n’a pas été réclamé. De son côté, Haider vit toujours près de la gare, sous sa tente.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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