Acheté pour la modique somme de 7 800 euros par un couple sur eBay, un bateau ayant servi lors du D-Day pourrait retrouver une seconde vie.

Simon et Gemma Robins, un couple de Britanniques, ont acheté un bateau de la Seconde Guerre mondiale ayant servi lors du débarquement. Ils le rénovent, espérant le voir reprendre la mer en 2029.

C’est le genre de projet qu’on n’imagine pas forcément réaliser mais quand une telle occasion se présente, pourquoi ne pas se laisser tenter ? C’est certainement ce qui a traversé l’esprit de Simon et Gemma Robins, en 2021, lorsqu’ils ont déboursé près de 7 800 euros pour acquérir un ancien navire, ayant servi lors du Débarquement en Normandie, durant la Seconde Guerre mondiale.

"Nous n'avions jamais prévu d'acheter un bateau de la Seconde Guerre mondiale, en particulier un bateau aussi pourri et aussi gros. Mais mon mari aime les défis et je suis tombée amoureuse de l'histoire de celui-ci."

Le couple restaure le navire depuis 5 ans

C’est sur eBay que le couple a jeté son dévolu sur le MV Sarinda. Autrefois utilisé comme navire-guide lors de l'opération Neptune sur Gold Beach en 1944, l'embarcation de 22 mètres fait aujourd’hui l'objet d'une restauration complète à Heswall, en Angleterre.

Construit en 1943 comme l'une des 464 vedettes à moteur de défense portuaire, le ML1392 a servi de chef de file de la navigation pendant l'opération Neptune. Il a aidé à balayer les canaux à travers les champs de mines allemands et a guidé les troupes alliées jusqu'à Gold Beach lors du D-Day.

En 1974, le bateau de 59 tonnes a été rebaptisé Sarinda, après avoir été converti à un usage civil. Il fonctionnait auparavant comme un bateau charter sur le canal écossais de Crinan, un bateau de croisière à Liverpool et un yacht à moteur privé avant de tomber en grave état de délabrement. Il ne reste qu'environ quatre ou cinq navires de cette classe exacte dans le monde.

Crédit photo : YouTube / Ship Happens

Un vestige du Débarquement en Normandie

Au cours de la restauration, le couple a découvert le journal de guerre du membre d'équipage Frank "Curly" Capstick, qui n'avait que 17 ans lorsqu'il a servi à bord du navire.

Avec la permission de sa famille, Gemma a publié le journal, qui enregistre les mouvements quotidiens du bateau et offre un rare récit de première main de la vie en mer pendant la Seconde Guerre mondiale.

"Nous savons exactement où se trouvait ce bateau et ce qui se passait chaque jour en 1944"

Le couple, qui travaille à plein temps à la restauration du navire, espère un jour le revoir naviguer sur la même route empruntée par son équipage en temps de guerre. En effet, Simon et Gemma partagent l'avancée de leur projet sur YouTube via la chaîne Ship Happens avec l'ambition de retourner en Normandie pour le 85e anniversaire du débarquement en 2029.

"C'est un travail difficile, mais nous aimons ça. La plupart des gens demandent si nous allons la vendre quand elle aura fini, mais elle fait partie de notre famille maintenant. Nous n'avons aucune envie de nous séparer d'elle."

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Le bateau bientôt en état de reprendre la mer ?

Acheté pour le sauver du tas de ferraille, le navire se trouve sur les rives de la rivière Dee à Heswall. Au cours des cinq dernières années, le couple originaire de Wrexham, au Pays de Galles, a remplacé des planches de coque pourries et installé un nouveau pont, un toit et un tableau arrière. À l’inverse du Sarinda en cours de restauration, un autre navire de la Seconde Guerre mondiale est devenu une forêt flottante.

La famille, y compris leurs deux enfants, Mason et Emilia, documente la construction sur leur chaîne YouTube, Ship Happens. Le soutien de Patreon et les revenus publicitaires leur ont finalement permis de se retirer de leur entreprise de conversion de camping-cars pour travailler à plein temps sur la restauration.

Une fois en état de navigabilité, la famille Robins prévoit de retracer la route du navire en 1944 vers la Normandie avant de se lancer dans un tour du Royaume-Uni et des voyages internationaux.