Un bateau de plaisance égyptien vieux de 2 000 ans découvert au large d'Alexandrie

La découverte du bateau

Au large de l’Égypte, des chercheurs ont découvert l’épave d’un bateau de plaisance vieux de 2 000 ans. Une belle découverte.

L'Égypte est un pays qui regorge de trésors. L'année dernière, des archéologues ont découvert une "anomalie" sous l'une des pyramides de Gizeh. En plus de cela, un couloir secret a également été trouvé dans la pyramide de Khéops.

Les pyramides en EgypteCrédit photo : iStock

Mais les pyramides ne sont pas les seules à renfermer des secrets. Une grande découverte a été faite au large d’Alexandrie, dans le port de l’île d’Antirhodos. Cette île a été submergée suite à une série de tremblements de terre et de raz de marée, avant d’être redécouverte en 1996. Ce scénario pourrait malheureusement toucher Alexandrie puisque d’ici 2050, un tiers de la ville pourrait être sous les eaux ou inhabitable en raison du réchauffement climatique.

Suite à la découverte de cette île immergée, les chercheurs ont fait de nombreuses trouvailles. Ils ont déniché des statues, des pièces de monnaie ainsi que d’autres objets qui sont aujourd’hui exposés au musée gréco-romain d’Alexandrie.

Un bateau vieux de 2 000 ans

Récemment, une grande découverte a été faite dans le port de l’île d’Antirhodos. Les plongeurs ont trouvé un bateau de plaisance égyptien vieux de 2 000 ans.

L'épave du bateauCrédit photo : Institut européen d’archéologie sous-marine

“C’est extrêmement excitant car c’est la toute première fois qu’une telle embarcation est découverte en Égypte. Ces bateaux étaient mentionnés par différents auteurs anciens, comme Strabon, et ils étaient également représentés dans certains iconographies, par exemple dans la mosaïque de Palestrina, mais on n’en avait jamais découvert auparavant”, a confié Franck Goddio, professeur d’archéologie maritime à l’Université d’Oxfort, au Parisien.

Une découverte unique

Les chercheurs ont d’abord repéré la coque du navire qui mesure plus de 35 mètres de long et environ 7 mètres de large, selon des informations de l’Institut européen d’archéologie sous-marine (IEASM).

“Des graffitis en grec, trouvés sur la poutre de la carlingue centrale, peuvent être datés de la première moitié du 1er siècle après J.-C. Ils renforcent l’hypothèse selon laquelle le navire aurait été construit à Alexandrie. Le bateau aurait eu une cabine luxueusement décorée et semble avoir été propulsé uniquement par des rames”, indique l’Institut.

Une découverte qui va permettre aux chercheurs d’en savoir plus sur ces navires et sur les voies maritimes de l’Égypte romaine.

Source : Institut européen d’archéologie sous-marine
