Un « Batman mexicain » traque, tabasse et ligote les voleurs de motos à des poteaux, la police veut l'arrêter

Direction le Mexique, où un homme joue au justicier en capturant et en ligotant des voleurs de motos à des lampadaires, ce qui lui vaut d'être surnommé Batman.

Le Chevalier Noir peut prendre sa retraite : la relève est assurée. Au Mexique, des voleurs de motos sont pris en chasse par un mystérieux justicier surnommé Batman.

Pourquoi ? Parce que cet individu les traque, les capture avant de les attacher à des lampadaires avec du ruban adhésif. Une méthode qui lui vaut aujourd'hui d'être recherché par les forces de l’ordre.

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Un Batman mexicain traque les voleurs de motos

Selon The Sun, l'homme sévirait depuis environ deux semaines dans l'État de Jalisco, plus précisément à Lagos de Moreno, où une hausse des vols de motos a été enregistrée.

Le premier cas remonte au 13 juin. Ce jour-là, un jeune homme a été retrouvé attaché à un lampadaire. Dans les jours qui ont suivi, quatre autres hommes ont subi le même sort.

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Les voleurs présumés avaient tous la bouche recouverte de ruban adhésif et le mot « ratero » (« voleur » en espagnol) inscrit sur le visage. Mais ce n'est pas tout.

L'homme chauve-souris mexicain leur dessinait également des moustaches de chat, comme une véritable signature. Les motos prétendument volées ont, elles aussi, été retrouvées à proximité.

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Le justicier désormais recherché par la police

Si cette histoire prête à sourire, les policiers, eux, la prennent très au sérieux. Ils considèrent les hommes ligotés comme les vraies victimes.

Selon les autorités, plusieurs d'entre eux présentaient des traces de coups attribuées au même individu. L'un d'eux était notamment couvert de sang et de contusions.

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Alors que les enquêteurs tentent d'identifier le suspect, deux véhicules qu'ils soupçonnent d'avoir servi lors des attaques ont été repérés.

Les victimes, quant à elle, ont été libérées et soignées pour leurs blessures.