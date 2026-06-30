Un « Batman mexicain » traque, tabasse et ligote les voleurs de motos à des poteaux, la police veut l'arrêter

Direction le Mexique, où un homme joue au justicier en capturant et en ligotant des voleurs de motos à des lampadaires, ce qui lui vaut d'être surnommé Batman.

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Deux hommes retrouvés ligotés

Le Chevalier Noir peut prendre sa retraite : la relève est assurée. Au Mexique, des voleurs de motos sont pris en chasse par un mystérieux justicier surnommé Batman.

Pourquoi ? Parce que cet individu les traque, les capture avant de les attacher à des lampadaires avec du ruban adhésif. Une méthode qui lui vaut aujourd'hui d'être recherché par les forces de l’ordre.

Robert Pattinson dans The Batman de Matt ReevesCrédit Photo : Warner Bros

Un Batman mexicain traque les voleurs de motos

Selon The Sun, l'homme sévirait depuis environ deux semaines dans l'État de Jalisco, plus précisément à Lagos de Moreno, où une hausse des vols de motos a été enregistrée.

Le premier cas remonte au 13 juin. Ce jour-là, un jeune homme a été retrouvé attaché à un lampadaire. Dans les jours qui ont suivi, quatre autres hommes ont subi le même sort.

L'un des hommes retrouvés ligotésCrédit Photo : X/LuisCardenasMx

Les voleurs présumés avaient tous la bouche recouverte de ruban adhésif et le mot « ratero »voleur » en espagnol) inscrit sur le visage. Mais ce n'est pas tout.

L'homme chauve-souris mexicain leur dessinait également des moustaches de chat, comme une véritable signature. Les motos prétendument volées ont, elles aussi, été retrouvées à proximité.

La suite après cette vidéo

Le justicier désormais recherché par la police

Si cette histoire prête à sourire, les policiers, eux, la prennent très au sérieux. Ils considèrent les hommes ligotés comme les vraies victimes.

Selon les autorités, plusieurs d'entre eux présentaient des traces de coups attribuées au même individu. L'un d'eux était notamment couvert de sang et de contusions.

L'un des hommes retrouvés ligotésCrédit Photo : X/LuisCardenasMx

Alors que les enquêteurs tentent d'identifier le suspect, deux véhicules qu'ils soupçonnent d'avoir servi lors des attaques ont été repérés.

Les victimes, quant à elle, ont été libérées et soignées pour leurs blessures.

Batman Mexique
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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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