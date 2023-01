Loto du Nouvel An : un joueur remporte la cagnotte de 17 millions d'euros et devient le premier millionnaire de l'année

Il y a avait une chance sur 19 millions de remporter les 17 millions d’euros mis en jeu lors de la cagnotte du Nouvel An du Loto. Samedi 14 janvier, un joueur chanceux est devenu le premier millionnaire de l’année 2023.

Ce samedi, le média spécialisé Le Tirage Gagnant a révélé que la somme mise en jeu par le Loto en ce début d’année avait été remportée après deux semaines de tirage. En effet, il aura fallu deux semaines pour que les numéros tirés au sort concordent avec ceux d’un joueur.

Pour l’instant, on ne connaît pas le département d’origine de l’heureux gagnant qui est devenu ce week-end le premier multimillionnaire de l’année grâce au Loto.

De plus en plus de gagnants multimillionnaires grâce au Loto en ligne

Le Loto du Nouvel An a permis à de nombreux joueurs de remporter des gains, de la plus modeste somme (2,20 euros pour plus d’un million de joueurs) à une plus conséquente (6000 euros remportés par une soixantaine de personnes grâce aux quatre numéros gagnants trouvés), rapporte le site Le Tirage Gagnant.

Le site indique par ailleurs qu’un joueur a empoché la somme de 198 521 euros en tirant au sort une combinaison de cinq bons numéros.

En 2022, des gagnants en ligne avaient remporté les deux plus gros montants de l’année en empochant 20 et 21 millions d’euros. Le nombre de gagnants millionnaires du Loto en ligne augmente chaque année. L’année dernière, ils étaient au nombre de six.